MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı '300 milyar dolar ihracat hedefine en kısa sürede ulaşacağız? - Son Dakika

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı '300 milyar dolar ihracat hedefine en kısa sürede ulaşacağız'

Nisanur ŞENTÜRK-Kubilay ÖZEV-İSTANBUL, (DHA)- Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) üyeleri iftar yemeğinde bir araya geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un da katıldığı programda konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, sanayicilerin de desteğiyle 300 milyar dolar ihracat hedefine en kısa sürede ulaşacaklarını söyledi.

Programda konuşan Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 'Yoğun talebe karşı, üretim ve ihracatı aksatmamak adına alternatif çözümler üreten, güvenilir bir üretici olarak farklı pazarlarda yer alma stratejileri geliştiren sanayicilerimizin desteğiyle; 300 milyar dolar ihracat hedefine en kısa sürede ulaşacağımıza inancımız tam. İhracatımızın kalıcı bir şekilde artış kaydetmesi, dış ticaret fazlası veren bir ülke niteliğine kavuşmamız ve sürdürülebilir bir büyüme için; Avrupa'dan Amerika'ya, Asya'dan Afrika'ya bütün muhtemel yeni ihracat pazarlarına talibiz' dedi.

2023 HEDEFİ İÇİN 40'IN ÜZERİNDE NOKTADA SEFERBERLİK

Genel Başkan Asmalı, Türkiye'nin 2023 yılı hedeflerini gerçekleştirmek adına aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 40'ın üzerinde noktada yatırım seferberliği başlattıklarını da söyledi. MÜSİAD üyelerinin ilk etapta 20 milyar liralık yatırım projesini hayata geçirdiklerini belirten Genel Başkanı Mahmut Asmalı şu şekilde konuştu

'Samsun'da 7.6 milyar lira, Adana'da 4 milyar lira, İzmir'de 1.6 milyar lira ve Sakarya'da ise 660 milyon liralık yatırım projelerine imza atıldı. 20 milyar lirayı bulan ilk etap yatırımıyla toplamda 25 bine varan ilave istihdam oluşturulacak' açıklamasını yaptı. 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi'nin bu noktada hem iş gücü piyasasını hareketlendireceğini hem de bölgesel kalkınmayı destekleyeceğini ifade eden Başkan Asmalı, Türkiye'nin 81 ilinin de üretim ve ihracat odaklı stratejik ilerleme hamlesini güçlendirecek bir yatırım projeksiyonu çerçevesinde ilerleyeceğiz. Başlatmış olduğumuz Anadolu'da Üretim ve Yatırım Hareketi neticesinde, 1 milyar dolarlık ihracatı aşan illerimizin sayısını ise 30 çıkarmayı hedefliyoruz.?

YENİ STRATEJİK EYLEM PLANI

Yeni dönem projeksiyonlarına yön veren stratejik eylem planından bahseden Genel Başkan Asmalı, 7 maddeyi şöyle sıraladı

'G-20 ülkelerinin tamamında MÜSİAD ofislerinin güçlendirilmesi ve ticari diplomasinin artırılması, Arap İş adamları İrtibat Ofisi'nin kurulması, Yurt dışında en az bir MÜSİAD Expo Fuarı'nın düzenlenmesi, MÜSİAD Uluslararası Tahkim Merkezi'nin kurulması, Mikro ihracatın desteklenmesi, bu doğrultuda her üyemizin lojistik, insan kaynakları, ödeme sistemleri gibi altyapı süreçlerinin güçlendirilmesi, Ekonomi diplomasisi faaliyetleriyle büyükelçi ve ticari ataşelerin Anadolu'daki iş insanlarıyla bir araya getirilmesi, MÜSİAD Ticaret Ofisi'nin (MTO) kurulması.'

'MÜSİAD AYNI ZAMANDA BİR OKULDUR'

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, 'MÜSİAD bir okuldur. MÜSİAD'ın gelişimi, duruşu, ortaya koyduğu performans Türkiye'nin de son zamanlarda ortaya koyduğu performans ve mücadele alanlarıyla çakışmaktadır. Türkiye hep zorluklardan geçti. Şu anda ise Ramazan ayındayız. Birlik ve beraberlik olduğu, borçsuzun borçlunun yanında olduğu sürece bize hiçbir şey olmaz. Pandemide dünyanın küçücük bir köy olduğunu gördük. O zamanlar dükkanlar kapanacak, her şey çok kötü olacak gibi şeyler söylediler. Ama biz adımlarımızı sağlam attık' dedi.

'TÜRKİYE'NİN KURUMSAL BAŞARISIDIR'

Ramazan ayında sofralarda buluşmayı çok özlediklerini belirten Numan Kurtulmuş ise 'MÜSİAD Türkiye'nin kurumsal başarılarından biridir. Ayrıca en önemli istikrarlı iş insanları derneğidir. MÜSİAD'ın varlığı ve yaptıkları Türkiye'nin geleceği açısından iyimser olmamıza yetiyor. Türkiye'nin çivisini dahi dışarıdan ithal ettiği zamanlarda; kendi yerli arabasını üreteceğini, kendi yerli uçağını üretebileceğini, Türkiye'nin uzay çalışmaları yapabileceğini ve Türkiye'nin küresel ekonomik yarışta öne geçebileceğine inanan insanlar bu mücadeleyi vermiştir. Türkiye'yi her alanda eğitimde, sağlıkta, teknolojide efendim yatırımda, uluslararası ilişkilerde hep biz lider ülke olarak görmeyi ve hep bu hayaller içerisinde olmayı rehber edindik. Eğer bu iddiamız olmasaydı bugün Türkiye bu noktaya gelmiş olmazdı. Eğer bu iddiası olmasaydı MÜSİAD diye bir kurum da bugün bu noktaya gelmezdi. Dolayısıyla bu iddia hepimizi ayakta tutan, canlı tutan şeydir' açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDA

Türkiye olarak yaşanan krizlerin aşılacağına da değinen Numan Kurtulmuş şunları söyledi

'Allah'ın izniyle ortaya koyacağımız örneklikle dünya milletlerime de rehberlik edeceğiz. Bugün, kendi milli savunma sanayisinde yüzde 80'ler seviyesine gelmiş olmamız ve Türkiye'nin pandemiyle mücadelede Dünya Sağlık Örgütü tarafından örnek gösterilen bir ülke olması hızlı ve yaygın kalkınma bakımından örnek teşkil ediyor. Önümüzdeki on yıllarda dünyada çatışmalar olacak. Su, enerji ve gıda krizleri olacak. Buna dördündü olarak da siber güvenliği ekleyeceğiz. Bu da dünyada yüksek tansiyonun yaşanmasına neden olacak. Tam da burada Türkiye çok güçlü olmak zorundadır. Biz de bu durumda Türkiye'nin konumunu daha da güçlendireceğiz.?(DHA)