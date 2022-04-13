MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, baharda tarımdaki bollukla enflasyonun düşeceğini belirtti Açıklaması - Son Dakika
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MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, baharda tarımdaki bollukla enflasyonun düşeceğini belirtti Açıklaması

13.04.2022 22:42
MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, baharda tarımdaki bollukla enflasyonun düşeceğini belirtti Açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, bahar sezonunda tarımsal ürünlerin bollaşmasıyla enflasyonda kalıcı bir düşüş yaşanacağını aktardı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, bahar sezonunda tarımsal ürünlerin bollaşmasıyla enflasyonda kalıcı bir düşüş yaşanacağını aktardı.

MÜSİAD Erzincan Şubesi, 100. Yıl Atatürk Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde iftar programı düzenledi.

Vali Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Belediye Başkanı Bekir Aksun'un da katıldığı programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, konuşmasında, dünyanın birçok bölgesinde insanların açlık, yoksulluk savaş ve zulümle karşı karşıya kaldığını, yardım beklediğini söyledi.

İdlib'de 600 ailenin barınma sorunu giderilecek

Suriye'nin İdlib bölgesinde MÜSİAD Köyü Projesi'ne başladıklarını ifade eden Asmalı, "İnşallah bu proje bitince 600 aile 40 metrekarelik bir barınma imkanına kavuşacak. Bu köyde ayrıca sosyal donatılar olacak, camisi, okulu ve sağlık ocağını birlikte yapacağız. İnşallah bu sayede orada yaşayanlar her türlü sosyal imkanlara da sahip olacaklar." dedi.

Asmalı, MÜSİAD olarak kuruldukları günden bu yana kazançlarını bölüşmeyi lütuf değil zaruret ve ibadet olarak gördüklerini belirterek asıl kazancın uhrevi kazanç ve Allah rızası olduğuna inandıklarını dile getirdi.

MÜSİAD'ın dünyanın birçok tarafında Türkiye'nin bayrağını dalgalandırdığını anlatan Asmalı, derneğin faaliyetleri hakkında da bilgi verdi.

Üyelerinin yaptığı yatırımların 20 ilin 40 farklı noktasında 25 milyar lira büyüklüğüne ulaştığını ve bunlar tamamlanınca 25 bin kişiye yeni istihdam alanlarının oluşturulacağını bildiren Asmalı şöyle devam etti:

"TÜİK'in şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarına göre sanayi üretimi yüzde 13,3 yükseldi. Sanayi çarklarının son sürat devam etmesi, Türkiye ekonomisinin 2022 yılının ilk çeyreğinde de pozitif büyüme eğilimine girdiğine işaret etmektedir. Bu durum ekonomik aktivitenin canlılığını sürdürdüğüne işaret etmektedir. Hem sanayi sektörü hem de hizmet sektörü endekslerindeki alımlar, iş hacmi ve yeni siparişler olumlu görünümün sürdüğüne işaret ediyor."

"Türkiye ekonomisi, Kovid-19'un işgücü piyasasındaki tahribatını yok etti"

Hafta başı açıklanan işsizlik rakamlarıyla işsizlik seviyesinin yüzde 10,7'ye düştüğüne işaret eden Asmalı, bu nedenle sadece şubat ayında 90 bin yeni istihdam alanı oluşturulduğunu aktardı.

Böylece toplamda 30 milyon seviyesine ulaşan istihdamın cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olduğuna dikkati çeken Asmalı şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisi, iki yıl içerisinde Kovid-19'un işgücü piyasasında oluşturduğu tahribatı tamamen yok etmeyi başarmış, hatta pandemi öncesine yükselmiştir. İnşallah Ukrayna savaşının da kısa sürede bitmesiyle enerji fiyatlarının gevşemesi ve baharla birlikte tarımsal ürünlerin bollaşmasıyla beraber de enflasyonda kalıcı bir düşüş yaşanacaktır."

Vali Mehmet Makas da anlamlı bir yerde iftar programı düzenleyen MÜSİAD yetkililerine teşekkür etti.

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Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Rehabilitasyon Merkezi, Bekir Aksun, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, baharda tarımdaki bollukla enflasyonun düşeceğini belirtti Açıklaması - Son Dakika


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