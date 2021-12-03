MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, Bursa'da panelde konuştu - Son Dakika

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Ticaret Bakanlığımız koordinasyonunda yapılacak olan ve diğer bakanlıklarımızın da iştirak ettiği Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki eylemler, enerji, ulaşım, sanayi, finans, inşaat ve tarım sektörlerinde uygulanacak. Bu noktada gerçekleştirilecek diplomasinin, sürecin daha iyi anlaşılmasına ve firmalarımızın zarar görmeyeceği bir noktaya gelmesine olumlu katkılar sunacağını düşünmekteyiz." dedi.

MÜSİAD 104. Genel İdare Kurulu Toplantısı kapsamında kentte bir otelde yapılan etkinlik kapsamında, "Otomotiv Teknolojileri ve Yan Sanayisinde Yeşil Dönüşüm" konulu panel düzenlendi.

Panelin ikinci oturumunda konuşan Asmalı, yakından takip ettikleri "Avrupa Yeşil Mutabakatı" çerçevesinde tüm politikaların iklim değişikliği çerçevesinde yeniden şekilleneceğini söyledi.

"Yeşil üretim" fikrini ve sonuçlarını yakında takip etmek durumunda olduklarını dile getiren Asmalı, şu ifadeleri kullandı:

"Ulusal ve uluslararası otoriteler, yeni düzenlemelerle birlikte artık üreticiyi zorlayacak koşulları dayatacaklarını ifade etmiştir. Ticaret Bakanlığımız koordinasyonunda yapılacak olan ve diğer bakanlıklarımızın da iştirak ettiği Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki eylemler, enerji, ulaşım, sanayi, finans, inşaat ve tarım sektörlerinde uygulanacak. Bu noktada gerçekleştirilecek diplomasinin, sürecin daha iyi anlaşılmasına ve firmalarımızın zarar görmeyeceği bir noktaya gelmesine olumlu katkılar sunacağını düşünmekteyiz. AB'nin 'Sınırda Karbon Düzenlemesi' başta olmak üzere diğer kriterlerle ilgili vereceği nihai kararın, sorumluluk taşıyan bir anlayışla ele alınacağını temenni ediyoruz. Hepinizin malumu olduğu üzere sanayi ihracatımızın büyük bir kısmını AB ülkelerine yapmaktayız. Dolayısıyla bu güzel ticaret hikayesinde sürpriz vergilerin karşımıza çıkması ihtimali bizi endişelendirmektedir. Endişelerimizin giderilmesi için eylem planları oluşturulurken iş dünyasının görüşlerinin alınmasını fevkalade önemsemekteyiz. Bu önemli dönüşümün finansal ayağının da ayrıca üreticiyi koruyarak sürdürebilir kalkınmaya hizmet etmesi de hedeflenmelidir."

MÜSİAD Başkanı Asmalı, Gümrük Birliği, Dünya Ticaret Örgütü ve diğer uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik girişimlerin de takipçisi olacaklarını söyledi.

MÜSİAD, "Vizyoner21" ile iklim değişikliği konusundaki manifestosunu açıklayacak

Asmalı, teknolojinin insan hayatını kolaylaştırdığını ve hayatın akışını değiştirdiğini ancak doğanın da bazı problemler yaşadığını anlattı.

Salınan zararlı gazların, aşırı betonlaşmanın, tarım alanlarının daralmasının, temiz su kaynaklarının azalmasının ve daha birçok çevresel problemin, dünyanın gündeminde olduğunu belirten Asmalı, "Gerek üretim aşamasında gerekse motorlu araçların kullanımı sırasında çevreyi kirleten katı, sıvı ve gaz atıklar halen dünya için bir tehdittir. Ömrünü tamamlamış araçların hurda atıkları da doğaya zarar vermektedir." dedi.

Asmalı, çevre konusundaki duyarlılıklar noktasında Kur'an-ı Kerim'den ve Hz. Muhammed'in hayatından örnekler de verdi.

Uluslararası çevre anlaşmalarına değinen Asmalı, şunları kaydetti:

"1972'de Stockholm Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nın ardından belli bir farkındalık oluşmuş ve adım adım çevre eylem planları gerçekleştirilmiştir. 1992 Rio de Janeiro konferansının ardından sadece kalkınma değil, sürdürülebilir kalkınma kavramı öne çıkmış, yol haritaları buna göre belirlenmeye çalışılmıştır. 2012 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında ise yeşil imalatın üretim, istihdam ve ekosistemin sağlıklı işleyebilmesindeki rolüne dikkat çekilmiştir. Korumakla yükümlü olduğumuz bu güzel gezegenimizin kıymetini idrak ederek gelecek nesillere karşı borçlu olduğumuzu unutmamalıyız."

Asmalı, 22 Aralık'ta düzenleyecekleri "Vizyoner21"de iklim ile ilgili manifestolarını yapacakları çalıştaydan çıkan önergelerle kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydetti.

MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Nihat Alpay da panelde bir konuşma gerçekleştirdi.