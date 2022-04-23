MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: Ülkemizin kaynakları hepimize yeter - Son Dakika
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MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: Ülkemizin kaynakları hepimize yeter

23.04.2022 22:09
MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: Ülkemizin kaynakları hepimize yeter

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, iftar programında bir araya geldiği öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, "Sizin ufkunuzu daraltıp sosyal medya ya da benzeri şeylerle kötü, karanlık, ümitsiz göstermeye çalışanlara sakın kanmayın.

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, iftar programında bir araya geldiği öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, "Sizin ufkunuzu daraltıp sosyal medya ya da benzeri şeylerle kötü, karanlık, ümitsiz göstermeye çalışanlara sakın kanmayın. Ülkemiz çok güzel. Ülkemizin yer altı, yer üstü kaynakları hepimize yeter" dedi.

Eskişehir'e gelen MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Gündüzalp Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar programında bir araya geldi. Programda konuşan Asmalı, öğrencilere karamsarlık içerisinde olmamaları gerektiğini belirterek, "Türkiyemizde bir fırsat eşitliği var. Dolayısı ile herkesin önü açık. Sakın karamsar olmayın. Sizlerden özellikle rica ediyorum. Sizin ufkunuzu daraltıp sosyal medya ya da benzeri şeylerle kötü, karanlık, ümitsiz göstermeye çalışanlara sakın kanmayın. Ülkemiz çok güzel. Ülkemizin yer altı, yer üstü kaynakları hepimize yeter. Bu ülke 85 milyona baktığı gibi 10 milyon mülteciye bakıyor. Dünyada milyonlarca mazluma, fakire el uzatıyor. Size mi bakamayacak? Sakın rızık korkusu ve endişesine girmeyin. 'Ben ne olacağım? Nasıl iş bulacağım?' diye düşünmeyin. Siz sadece hangi bölümde okuyorsanız okuyun, mesleğinizi en iyi şekilde öğrenin, stajlarınızı iyi yapın. Bunun yanında sosyal çevrenizi mutlaka geliştirin" diye konuştu.

'HİÇBİR ARKADAŞINIZI ÖTEKİLEŞTİRMEYİN'

Ülke olarak hep birlikte kucaklaşarak çok güzel yerlere geleceklerini ifade eden Asmalı, "Bizim üniversite zamanlarımızda çok fazla kamplaştık. Çok fazla ideolojik ayrışmaya girmiştik. Ben bugün geriye dönüp baktığım zaman, 'Ne kadar boş şeylerle uğraşmışız.' diye hep hayıflanmışımdır. Sakın ha, farklı düşünüyor, farklı giyiniyor, farklı yaşıyor, farklı inanıyor diye hiçbir arkadaşınızı ötekileştirmeyin. Herkesin vicdanı, özgürlüğü, aklı var. Birbirinizin düşüncesine daima saygılı olun. Birbirinizi dışlamayın, birbirinizle kenetlenin. Güzel ve seviyeli tartışmalar tabii ki yapabilirsiniz ama bu sizin konuşmamanıza, selam vermemenize neden olmamalı. İnsan ister ki, 'Herkes benim gibi düşünsün, benim gibi yaşasın'. Ama hayat böyle değil. Farklı düşünenler de oluyor. Biz 85 milyon olarak hep birlikte kucaklaşırsak inşallah çok daha güzel yerlere geleceğiz" dedi.


MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: Ülkemizin kaynakları hepimize yeter
MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: Ülkemizin kaynakları hepimize yeter
MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: Ülkemizin kaynakları hepimize yeter
MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: Ülkemizin kaynakları hepimize yeter
MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: Ülkemizin kaynakları hepimize yeter
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Kaynak: DHA

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