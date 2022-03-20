MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, Vali Akbıyık'ı ziyaret etti - Son Dakika
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MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, Vali Akbıyık'ı ziyaret etti

20.03.2022 21:06
MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, Vali Akbıyık'ı ziyaret etti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Asmalı beraberindekilerle Akbıyık'a ziyarette bulundu.

Akbıyık ile Asmalı, ziyaretin ardından Dr. Fatmanur Kuru ve Dr. Cemil Özatak çiftinin düğün törenine katılarak, davetlilerle halay çekti.

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Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Hakkari, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, Vali Akbıyık'ı ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, Vali Akbıyık'ı ziyaret etti - Son Dakika
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