MÜSİAD Genel Başkanı Kaan'dan

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Türkiye'nin yakın tarihinde en önemli dönüm noktalarından olan 28 Şubat postmodern darbesi, güçlü bir medeniyete sahip olan milletimizin bütün kutsallarına ve değerlerine yönelik gerçekleştirilen en önemli darbeydi." ifadelerini kullandı.

Kaan, 28 Şubat post-modern darbesinin 23 yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı. 28 Şubat'ın Türkiye'nin yakın tarihinde en önemli dönüm noktalarından olduğunu kaydeden Kaan, güçlü bir medeniyete sahip olan milletin, bütün kutsallarına ve değerlerine yönelik gerçekleştirilen en önemli darbe olduğunu bildirdi.

Tarihi süreç içerisinde 27 Mayıs ve 12 Eylül gibi birçok darbelere ve muhtıralara maruz kalan Türkiye'nin, "geleneksel" darbelerden farklı olarak gerçekleştirilen 28 Şubat ile bambaşka bir döneme girdiğini aktaran Kaan, bu dönemde, çorbacıların dahi fişlendiğini, ikna odalarıyla başörtülü öğrencilere psikolojik baskılar yapıldığını, üniversite kapılarında polis zoruyla öğrencilerin başlarının açtırılmaya çalışıldığını anlattı.

Kaan, zamanın büyük medya kuruluşlarının destekleriyle kamuoyunda irtica geliyor algısı oluşturularak büyük bir infial meydana getirildiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bankalar hortumlanmış, devletin ekonomisi çökertilmiş ve milletimizin sosyal ve manevi hayatına doğrudan müdahale yapılmıştı. Üstelik bu darbe döneminde yaşatılan zulüm, yalnızca belirli bir kesimin eliyle yapılmamış; askerin başı çektiği süreç, siyaset, medya, iş dünyası, üniversite ve meslek örgütleri tarafından da profesyonel bir organizasyonla yürütülmüştü. 28 Şubat postmodern darbesi, sadece dönemin Refahyol hükümetine karşı yapılmadı. Aynı zamanda Refah Partisi'nin temsil ettiği fikre, hızlı bir uyanışa ve yükselişe geçen inançlı ve geleneklerine bağlı iş dünyasına karşı da yapıldı."

"MÜSİAD da ağır şekilde etkilendi"

Kaan, MÜSİAD'ın da Anadolu sermayesinin en güçlü temsilcisi olarak bu süreçten en ağır şekilde etkilendiğinin altını çizerek, genel başkanının ve üyelerinin Devlet Güvenlik Mahkemelerinde yargılandığını, "yeşil sermaye" isimleri altında her türlü engelleme, karalama ve iftiralara maruz bırakıldığını bildirdi.

MÜSİAD'ın, hedef tahtasına konduğu ve her türlü zorlamanın yapıldığı bu dönemde dahi inandığı değerlerden asla taviz vermediğini kaydeden Kaan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"MÜSİAD, devletimizi uçurumun kenarına sürükleyen bu sürecin sonlandırılması adına dönemin önde gelen siyasetçileriyle temaslarda bulundu. Zulümlerin sonlandırılması için Gönüllü Teşekküller Vakfı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen 'el ele' mitinginin organizasyonunda aktif rol aldı. Bin yıl sürecek denilen 28 Şubat, plan yapanların en hayırlısı Allah'ın yardım ve lütuflarıyla kısa sürede sona erdi. Şer gözükende hayır vardır hükmünce, bu sıkıntılı sürecin ardından milletimiz yeni bir sabaha uyandı. Bugün, devletimizle, milletimizle daha güçlü yürüdüğümüz yeni bir dönem yaşıyoruz."

Kaan, bir daha böyle acılar yaşanmamasını temenni etti.