MÜSİAD Genel Başkanı Kaan'dan KMTSO'ya ziyaret - Son Dakika

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu'nu ziyaret etti.

Bir süre önce kente MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı için gelen Kaan, derneğin yönetim kurulu üyeleriyle KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu'nu ziyaret ederek odanın faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Kahramanmaraş'ın hızlı gelişen ve büyüyen bir sanayi şehri olduğunu belirten Kaan, "Yeni yönetim kuruluyla ziyarette bulunduk. Kahramanmaraş ticaretinin yani üretim, yatırım ve ticaret senkronizasyonu ilgili olarak birçok sorunları ve neler yapılabilir konusunda, özellikle tekstil ve metal eşya sektörü başta olmak üzere tüm problemlerin hepsini masaya yatırdık. İnşallah bizler MÜSİAD olarak Ticaret Sanayi Odası ile birlikte bu sorunların Kahramanmaraş'ta çözülmesi konusunda antak kaldık. İnşallah bu çalışmayı bundan sonraki süreçte devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu da Kaan'ın Türkiye'nin dertleriyle yakından ilgilenen bir kurumun başında olduğunu söyledi.

Kaan'a Kahramanmaraş'ın sanayi ve ticaretinin hedeflerinden bahsettiğini ifade eden Balcıoğlu, desteklerinden ötürü Kaan'a teşekkür etti.

Kaan, Balcıoğlu'na MÜSİAD Hatıra Ormanı'nda adına dikilen fidanların sertifikasını verirken Balcıoğlu da Kaan'a Kahramanmaraş'a özgü sim sırma el dokuması seccade hediye etti.