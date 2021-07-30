MÜSİAD Genel Başkanı Kaan'dan TTSO'ya ziyaret

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Hacısalihoğlu, Kaan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi, günün anısına da plaket sundu. Kaan, yeni tip koronavirüs salgını döneminde kentin ekonomik durumu hakkında Hacısalihoğlu'ndan bilgi aldı, ardından TTSO Özel İpekyolu Müzesi'ni gezdi. Ziyarette, MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Ali Kaan, genel merkez ve Trabzon şubesi yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

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