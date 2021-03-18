MÜSİAD Genel Başkanı Kaan'dan Türkiye'nin büyümesinde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" vurgusu Açıklaması - Son Dakika

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan'dan Türkiye'nin büyümesinde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" vurgusu Açıklaması

18.03.2021 11:27
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan'dan Türkiye'nin büyümesinde

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye ekonomisinin salgın koşullarında büyümesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı hızlı karar alma ve uygulama avantajlarının etkili olduğunu söyledi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye ekonomisinin salgın koşullarında büyümesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı hızlı karar alma ve uygulama avantajlarının etkili olduğunu söyledi.

Kaan, AA muhabirine, Türkiye'de 2018'den bu yana uygulanmaya başlanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, alınması gereken kritik kararlar ve gelişmelere hızlı yanıt verebilme açısından ekonomiye önemli getiriler sağladığını kaydetti.

Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını koşullarında dünyanın pek çok büyük ekonomisinin geçen yıl küçülmesine karşılık Türkiye'nin G20 ülkeleri arasında Çin'in ardından en fazla büyümeyi kaydettiğine dikkati çeken Kaan, "Avrupa ülkelerinin ortalama küçülmesi yüzde 5 civarında, dünya ekonomisinde küçülme ortalaması yüzde 4 seviyesinde. Böyle bir dönemde biz Türk sanayicilerinin, özellikle imalat sanayicilerinin azmini görüyorum." dedi.

Kaan, Türkiye'nin geçen yıl sağladığı yüzde 1,8'lik büyümenin 2021'de artarak devam edeceğine inandığını dile getirerek, Türkiye ekonomisinin salgın koşullarında büyüyebilmesinde en önemli etkenlerden birinin devlet yönetiminde benimsenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu vurguladı.

Kaan, şunları kaydetti:

"Başkanlık sisteminin burada en önemli güç olduğunu ifade edeyim. Çünkü hızlı karar alıp uygulamanın bu tür zor dönemleri yönetmede çok büyük etkisi var. Diğer ülkelerde bu hususlar aksadığı için geride kaldılar, biraz atalet vardı, ekonomik anlamda büyüyemediler. Biz de MÜSİAD olarak devletin benimsediği bu yönetim biçimini kendimize uyarladık. Geçen yıl 15 Mart'ta kriz yönetim merkezi kurduk. Bu şekilde tabandan gelen sıkıntıları, eksiklerini alıp anında bildirip, oradan alınan aksiyon ve desteklerle bu süreci yönettik."

Kaan, "Ekonomi Reform Paketi" kapsamında basit usulde vergilendirilen esnafa sağlanan gelir vergisi muafiyetinin bu yıl başlaması ve bunun kalıcı hale getirilmesinin de küçük esnaf adına çok hayırlı ve motive edici bir adım olduğunu da sözlerine ekledi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD Genel Başkanı Kaan'dan Türkiye'nin büyümesinde 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' vurgusu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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