MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, derneğin Alanya şubesinin olağan genel kurul toplantısında konuştu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde dünyanın ekonomik ve sosyal anlamda sarsıldığını belirterek " Türkiye, ilk şokun ardından başarılı bir toparlanma grafiği çizdi." dedi.

Kaan, Alanya'da bir otelde düzenlenen MÜSİAD Alanya Şubesi 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, salgın sürecinin bir yılı aşkın süredir ekonomi, ticaret ve sosyal yaşam alanlarında dünyadaki hemen hemen bütün ülkelerin ezberini bozduğunu dile getirdi.

Dünyanın artık yeni bir iktisadi düzenin, yepyeni kuralları uygulamanın eşiğinde olduğunu vurgulayan Kaan, yeni dünya düzenini, yeni iş geliştirme modellerini takip etmek durumunda olduklarını kaydetti.

Kaan, bunun için yatırımların doğru şekilde çekilmesini, doğru yerlere aktarılmasını, yatırımcıların yönlendirilmesini sağlamak gerektiğini belirterek "Bunun yanında tabii bir de ülkemizin her şehrinin kendine has değerlerinin çok daha iyi anlatılması da elzemdir. Bu da ancak, yeni bir yatırım ağıyla mümkündür. Bölgesel ekonomilerin şehir ekonomilerinin oluşturulması esastır. Böylece kendi kendine yeten ve kendi varlıklarını değere dönüştürebilmiş kentlerimiz olacaktır." ifadelerini kullandı.

"İthal edilen 175 milyar dolara yakın ara malın üretimini içeride gerçekleştirmeliyiz"

MÜSİAD olarak, ülke ekonomisine yapılan katkıyı artırmaya ve üyeler arasındaki ortaklık kültürünü geliştirmeye yönelik projeler geliştirdiklerini anlatan Kaan, salgının ana gündem olduğu 2020'de tüm dünyanın ekonomik ve sosyal anlamda sarsıldığını bildirdi.

Türkiye'nin de bu süreçte etkilendiğini belirten Kaan, şöyle devam etti:

"Türkiye, ilk şokun ardından başarılı bir toparlanma grafiği çizdi. Bu durum, kapasite kullanım oranlarımıza yansıdı. İmalat sanayimiz ise son iki çeyrekte kayda değer bir gelişim seyrine oturdu. Türkiye olarak enflasyonist baskıyı zorlayan iki temel etkeni, en yakın zamanda bertaraf etmemiz gereklidir. Birincisi kendi kendine yetmek. Yani ithal edilen 175 milyar dolara yakın ara malın üretimini içeride gerçekleştirip dışa bağımlılığı minimize etmek ve elbette parayı bir emtia aracı olarak görmekten vazgeçmek. İkincisi ise yerleşik tasarruf sahiplerine, elde tuttukları dövizi, altını, faiz ya da katılım payındaki paralarını değerlendirebilecekleri yeni ve güvenilir yatırım olanakları sağlamak. İlk çeyrekte yüzde 7'lik büyümeyi salgından çıkışın habercisi olarak değerlendirebiliriz. İkinci çeyrekteki büyüme oranını yüzde 15'lerin üzerinde bile görebiliriz."

Tek liste halinde gidilen seçimde Mustafa Durusoy, yeniden Alanya Şube Başkanlığına seçildi.

Kongreye Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı.