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MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, derneğin Konya Şubesinin olağan genel kurul toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, derneğin Konya Şubesinin olağan genel kurul toplantısında konuştu Açıklaması

26.06.2021 00:51
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, derneğin Konya Şubesinin olağan genel kurul toplantısında konuştu Açıklaması, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, şehirlerin kendi değerleri ile uygun yatırım planlamaları ve yatırımcılar ile buluşması sağlandığı takdirde sürdürülebilir kalkınmanın pandemi sonrası Türkiye lehine çalışacağına inandıklarını söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, şehirlerin kendi değerleri ile uygun yatırım planlamaları ve yatırımcılar ile buluşması sağlandığı takdirde sürdürülebilir kalkınmanın pandemi sonrası Türkiye lehine çalışacağına inandıklarını söyledi.

Kaan, MÜSİAD Konya Şubesinin bir otelde yapılan olağan genel kurul toplantısında ülkenin tarım başkenti olarak da anılan Konya'nın, son yıllarda sanayide de büyük gelişmeler kaydettiğini dile getirdi.

Konya'nın ülke ekonomisinde, sanayi ve ticaret alanında da lokomotif güçlerinden biri olduğuna dikkati çeken Kaan, "İnanıyorum ki gelecekte pandemi sonrası dünya ekonomik kısıtları içinde Konya gibi şehirlerin barındırdıkları değerler ve potansiyel bizim dünya jeostratejik atlasındaki konumumuz adına kilit faktörler olarak değerlendirilecektir." diye konuştu.

Kaan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasındaki dönemin yeni tehdit ve iktisadi zorunlulukları da beraberinde getireceğine işaret ederek, "Elbette bunların başında tarım alanlarının etkin kullanımı, gıda yeterliliği, güvenliği, kuraklığa bağlı artacak fiyatlar ve bunun tüm dünyada oluşturacağı enflasyonist baskı, tohum konusunda milli politikaların oluşturulması, gıdada ithalatın minimuma indirilmesi ve kendi kendine yeten ülke kategorisine girmek gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl salgının ilk şoku sonrası ekonomik aktivitedeki ilk çöküşün ardından Türkiye'yi emsallerinden ayıran toparlanmanın, bütün dünyanın dikkatini çektiğine işaret eden Kaan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020 yılının tamamında yüzde 1,8 oranında büyüyen Türkiye ekonomisi, 2021'in ilk çeyreğinde ise Çin'in ardından G20 içinde en çok büyüyen ekonomi olmuştu. Şehirlerimizin kendi değerleri ile uygun yatırım planlamaları ve yatırımcılar ile buluşması sağlandığı takdirde sürdürülebilir kalkınmanın pandemi sonrası Türkiye lehine çalışacağına inanmaktayız. Pandemi koşulları sebebiyle daralan ekonomik aktivitenin yeniden canlanmasıyla iç talebin büyümeye yaptığı katkının artış kaydedeceğine inanıyoruz. Hatırlanacağı üzere ilk çeyrekte iç tüketimin büyümeye olan katkısının 4,7 puan olduğunu görmüştük. Burada bir noktanın altını çizmek isterim. Üretimin olmadığı yerde tüketimden de söz edemeyiz. Bu nedenle ülkemizin her yüksek oranlı büyümeye ulaştığı dönemde 'Türkiye ekonomisi yalnızca tüketerek büyüyor' algısını oluşturmak isteyenlerin, iyi niyetli olduğunu söyleyemeyiz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da siyasette krizlerin ve risklerin eksik olmadığı bir alanda mücadele içinde bulunduklarını söyledi.

İşlerinin bu krizlerin ve siyasetin içindeki riskleri iyi yönetmek olduğunu ifade eden Usta, şöyle konuştu:

"İyi yönetebildiğimiz için bugün iktidardayız. İyi yönetebildiğimiz için bugün burada hep birlikte güçlüyüz diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde iş adamlarımızı da krizi ve riski sürekli yaşayan, iyi yöneten başarılı insanlar olarak MÜSİAD'ın içerisinde Türkiye'nin değerlerine değer katan yatırımcılar olarak görüyorum. Hayatımız önümüzdeki ve içinde bulunduğumuz krizleri iyi yönetebilmekle bizi başarıya ulaştırıyor. Türkiye'yi güçlü kılan, ekonomimizi güçlendiren sanayimiz ve iş adamlarımızdır. O yüzden yatırıma çok büyük önem veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, eser ve hizmet siyasetinde, son dönemde özellikle uyguladığı en önemli başlıklar istihdam, yatırım, iş gücünü ve ihracatı arttırabilmek. Konya'daki iş adamlarımızın üstün başarısıyla Türkiye'nin ekonomisine, ihracatına kattığınız değerle onur ve gurur duyuyoruz."

Programda görevi Mehmet Hilmi Kağnıcı'ya devreden Ömer Faruk Okka ile TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti İl Başkanı Hasan Angı da konuşma yaptı.

Genel kurula AK Parti Konya milletvekilleri Orhan Erdem ile Selman Özboyacı'nın yanı sıra oda başkanları ve çok sayıda iş insanı katıldı.

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, derneğin Konya Şubesinin olağan genel kurul toplantısında konuştu Açıklaması
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, derneğin Konya Şubesinin olağan genel kurul toplantısında konuştu Açıklaması
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, derneğin Konya Şubesinin olağan genel kurul toplantısında konuştu Açıklaması
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, derneğin Konya Şubesinin olağan genel kurul toplantısında konuştu Açıklaması

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Türkiye, Pandemi, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, derneğin Konya Şubesinin olağan genel kurul toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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