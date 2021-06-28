MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, derneğin Sakarya Şubesi'nin 19. Olağan Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, gelecekte devletlerin değil, şehir ekonomilerinin yarışacağını, bu nedenle bölgesel ve kentsel ekonomilerin oluşturulması gerektiğini söyledi.

Abdurrahman Kaan, derneğin Erenler ilçesindeki Sakarya Şubesi 19. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Sakarya'nın gayrisafi milli hasıladan aldığı pay, sosyoekonomik gelişmişlik sıralaması ve rekabetçilik gücü açısından şehirlerin arasında üst sıralarda geldiğini kaydetti.

Salgın bitse de yeni bir iktisadi düzene ve kurallara geçileceğini kaydeden Kaan, "Bizler artık gelişimin ve büyümenin yani yeni dünya düzeninin yeni iş geliştirme modellerini takip etmek durumundayız." dedi.

Yatırımların doğru yere çekilmesi, doğru yerlere aktarılması için ülkenin her şehrinin kendine münhasır değerlerinin çok iyi anlatılması gerektiğini vurgulayan Kaan, "Gelecekte devletler değil, şehir ekonomileri yarışacak. Bu nedenle bölgesel ve kentsel ekonomilerin oluşturulması esastır. Böylece kendi kendine yeten ve kendi varlıklarını değere dönüştürebilmiş kentlerimiz olacaktır. Bunun yolu doğru sanayileştirme politikaları belirlemek, şehir ekonomilerini ayakta tutacak gelecek vadeden firmaları bulmak, yerli, milli üretim hamlesiyle her şehri markalaştırmak hem de firmaları güçlendirmekten geçer. Ben buna sanayileşmenin icrası adına şehir ekonomilerini çalıştırmak diyorum." şeklinde konuştu.

Şehir ekonomilerinin geliştirilmesi projesini aslında Türkiye'nin yeni yatırım politikası belirlemesinde bir yol haritası olarak gördüklerini anlatan Kaan, "Çünkü saydığımız bu işleri gerçekleştirmek ancak tüm dünyaya yayılmış örgütlenmeyle mümkündür. Öncelikle mantalite değişimi olmalıdır. Yani yatırımı, sadece belli ülkelerdeki şirketleri buraya çağırmak şeklinde değil, Türkiye'yi bir yatırım pazarı şeklinde lanse etmek olarak ele almaktır. İç yönetimin lokomotifi olan KOBİ unsurlarını sağlıklı bir şekilde büyüterek ölçek ekonomisinin avantajlarıyla yabancı ortakları ve fon sahipleriyle buluşturmak, yani bir çeşit eşleştirmek olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaan, konuşmasının devamında MÜSİAD'ın hayata geçirdiği projelerle ilgili bilgi verdi.

Diğer konuşmacılar

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de MÜSİAD'ın hiçbir zaman milli ve manevi duruşunu bozmadığını kaydederek, "Burası gerçekten tam bir okul, akademi gibi oldu. İçinden çok önemli sivil toplum kuruluşu, siyasetçi, iş adamlarını, kadınlarını yetiştirdi Sakarya MÜSİAD, dolayısıyla önemli işlere imza attı." dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kentin birçok açıdan avantajlara sahip bir cazibe merkezi olduğuna dikkati çekerek, "Bu avantajları yapacağımız projelerle sosyal, kültürel ve ekonomik kazanca dönüştürmeliyiz. Bu amaçla işin uzmanlarıyla bir araya gelip proje üretiyoruz. Bunun yanı sıra sektör temsilcileriyle gereken tüm desteği kendilerine sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da amaçlarının hem sanayi hem tarımsal alanda üretim yapmak olduğunu belirterek, "Hem de çok ciddi anlamda dünya ile rekabet edip ürünlerimizi dünyaya satıyoruz. Sakarya, 10 milyar dolar dış ticareti yakalamış bir şehir. İnşallah 2021 yılı sonu itibarıyla bu hedefi biraz daha yukarılara taşıyacağız. Bütün amacımız üretimi sürdürülebilir kılmak. Mevcutlara yeni organize sanayiler ekleyeceğiz." diye konuştu.

MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğlu da MÜSİAD'ın kurulduğu günden bu yana faaliyetlerini yalnızca iş adamları derneği takvimiyle sınırlamadığını dile getirerek, ilin ve ülkenin kalkınması için sorunları tespit etmek ve çözümler için fikir üretmeyi öncelikleri arasına aldıklarını söyledi.

Programa dernek üyelerinin yanı sıra Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, üyelikte 10. ve 20. yılını dolduranlara plaket verdi.

Kongrede tek listeyle gidilen seçimde İsmail Filizfidanoğlu güven tazeledi.