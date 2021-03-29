MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: "Enflasyonla mücadelede en etkili çözüm üretim planlamalarının etkin bir şekilde yapılmasıdır" - Son Dakika

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, enflasyonun ülkenin en önemli sorunlarından biri olarak karşılarına çıktığını belirterek, "Enflasyonla mücadelede en etkili çözüm üretim planlamalarının etkin bir şekilde yapılmasıdır. Üretim, üretim, üretim." dedi.

Kaan, derneğin Düzce Şubesi'nin 7. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınıyla birlikte küresel ekonominin, hem arz hem de talep yönüyle büyük bir şoka girdiğini, sermaye, mal ve insan hareketliliğinin neredeyse durma noktasına geldiğini söyledi.

Kovid-19 sürecinin bugünden yarına bitmesinin mümkün olmadığına değinen Kaan, "Aşılama çalışmaları tamamen bitse bile toplumsal bağışıklığın zaman alacağını uzmanlar dile getirmektedir. Yani bir bu kadar daha yolumuz vardır. Tüm bunlar olurken aslında sessizce yeni bir yaşam biçimi hayatımıza girmekte ve bizler sakince bu yeni kurallara adapte olmaktayız. Elbette sosyal bir yorgunluk var ama aynı zamanda tepki mekanizmalarımızda da bir durulma olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla geçen sene yadırgadığımız pek çok kural bugün normalize oldu. Bir sene sonra ise alışkanlık olacaktır." diye konuştu.

Türkiye'nin Almanya ekonomisine çok benzediğini vurgulayan Kaan, iki ülkenin de dinamiklerinin, KOBİ yapılarının aynı olduğunu söyledi.

KOBİ'lerin bugün istihdamın yüzde 73'ünü, toplam üretimin yüzde 57'sini, ülkenin toplam cirosunun ise yüzde 65'ini karşılamakta olduğuna işaret eden Kaan, şöyle devam etti:

"İhracat içindeki payları ise ülkemizin lokomotif unsuru olduklarının bir diğer kanıtıdır. KOBİ'lerimiz ise Anadolu'da aslında ülkemizin ekonomik ağırlığını tek başlarına sırtlanmış haldedirler. Bu nedenle teşviklerin ve desteklerin dağıtımı noktasında teşvik verimliliği hesabı yapılacaksa evvel teşvik ve destekleme sisteminin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini yıllardır savunduk. En sonunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde açıklanan Ekonomi Reform Paketinde bu duruma özellikle dikkat çekildiğini görmek bizleri umutlandırdı. Pakette bir diğer önemli nokta ise yerli ve milli sanayileşmenin ve şehir ekonomilerinin önemine vurgu yapılması ve ithalat bağımlılığının azaltılması adına devlet alımları başta olmak üzere üretimin yerli kaynaklara kaydırılması başlıklarıdır. Enflasyon bugün ülkemizin en önemli sorunlarından biri olarak karşımızdadır. Enflasyonla mücadelede en etkili çözüm, üretim planlamalarının etkin bir şekilde yapılmasıdır. Üretim, üretim, üretim. "

"Bir ülkede milli paranın değerini o ülkenin üretim ve yatırım gücü belirler"

Salgının insanlara ve ülkedeki iş hayatına kendi kendine yetebilmeyi hatırlattığını anlatan Kaan, küreselleşme kuralları içinde serbest mal ve sermaye hareketlerinin ülkeleri biraz da üretim ve kendi kaynaklarını değerlendirme konusunda tembelleştirdiğini söyledi.

Yeni dönemin ulus ekonomilerinin ön plana çıkacağı ve her ülkenin kendi kaynaklarına ve yerli milli sermayesine sımsıkı sarılacağı bir yüzyıl olacağına vurgu yapan Kaan, şunları kaydetti:

"Bu kaynakların başında elbette su, tarım alanları, tohum, hayvanlarımız, madenlerimiz, bize özgün ve tıbbi üretimde kullanılan bitkilerimiz, enerji kaynaklarımız, insan gücümüz ve elbette milli sermaye ile bizleri her mecrada ve her krizde ayakta tutan milli şirketlerimiz gelmektedir. Yerli ve milli üretimde kritik pozisyondaki bütün sektörlerimizin kendi kendine yeterlilik politikalarının artırılması ve bilhassa dış ticarete yönelik yeni bir stratejinin belirlenmesi, doğru bir adım olacaktır çünkü bir ülkede milli paranın değerini o ülkenin üretim ve yatırım gücü belirler. Sadece üretmek de yetmez satışa yönelik üretim planlama mantığıyla önce iç talebi sonra dış pazar talebini iyi hesaplayıp dönemsel üretim miktarlarımızı ve ürün gruplarımızı belirleyeceğiz. Bu da yetmez bu kez de yatırım alanlarımızı ve yatırımcılarımız destekleyen bir sistemi çalıştıracağız. Buna biz kısaca üretim ticaret yatırım senkronizasyonu diyoruz."

"Türkiye 1,8 büyüme ile Çin'in ardından ikinci büyüyen ülke oldu"

Kongreye katılan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, salonda bulunan siyasetçi, akademisyen ve iş dünyasından katılımcıların tek amacının bu ülkenin kalkınmasına katkı vermek olduğunu söyledi.

Keşir, "Buradaki her birey ülkenin kalkınması için alın teri döküyor. Mücadele ettiğimiz şey aslında bu ülkenin kalkınmasını istemeyenlere karşı. Tüm dünya hızla küçülmeye giderken, Türkiye 1,8 büyüme ile Çin'in ardından ikinci büyüyen ülke oldu. Bu iş adamlarımızın, girişimcilerimizin katkıları ile olmakta." değerlendirmesinde bulundu.

Kongreye katılan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar da birer konuşma yaparak, MÜSİAD üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kongrede tek aday olan mevcut başkan Vefa Pehlivan güven tazeledi.