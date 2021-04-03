MÜSİAD Genel Başkanı Kaan global ekonomide salgının etkilerine işaret etti Açıklaması - Son Dakika

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan global ekonomide salgının etkilerine işaret etti Açıklaması

03.04.2021 22:13
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan global ekonomide salgının etkilerine işaret etti Açıklaması, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, global salgının getirdiği ekonomik kriz nedeniyle ülke ekonomisinin zor bir dönemeçten geçtiğini bildirdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, global salgının getirdiği ekonomik kriz nedeniyle ülke ekonomisinin zor bir dönemeçten geçtiğini bildirdi.

Kahramanmaraş'ta bir otelde düzenlenen MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Kaan, Kahramanmaraş'ın doğal kaynakları, stratejik konumu, ticaret ağları üzerinde olması, değerleri ve nüfusu ile geniş potansiyele sahip bir şehir olduğunu söyledi.

MÜSİAD'ın Türkiye'nin kalkınması amacıyla çeşitli projelere imza attığını dile getiren Kaan, "MÜSİAD, ülkemizin gerek ekonomik, gerekse sosyal açıdan kılcal damarlarına kadar nüfus etmiş ve en ince saha bilgisine dahi hakim olmanın verdiği güçle ilerlemektedir." dedi.

Kaan, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı çok zor ve çetrefilli 2020'nin geride bırakıldığını ve yaşanan sorunların 2021 ve daha sonrasında da devam edeceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Elbette ekonomik olarak karşımızda ciddi sorunlarımız var. Enflasyon, cari açık, azalan rezervler, artan döviz kurları, artan kredi maliyetleri, salgın nedeniyle oldukça büyük kayıplar yaşayan turizm başta olmak üzere, hizmetler sektörünün farklı kollarında iş yapan firmalar, kredi döndürmek zorunda kalan firmalarımız, yapılandırma sorunu içinde kalan firma ve bankacılık sistemi. Bunları yok sayamayız. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde açıklanan Ekonomi Reform Paketi'nin bu sorunlara getirdiği yaklaşım bizi umutlandırmaktadır. Ekonomimiz sadece bizden kaynaklı sorunlar nedeniyle değil, global salgının getirdiği ekonomik kriz nedeniyle zor bir dönemeçten geçmektedir."

Sanayicilerin daha çok üretim yapmasının gerektiğini ve enflasyon ile mücadelenin üretimden geçtiğini belirten Kaan, "Biz ısrarla enflasyon ile mücadelenin ana unsurunun üretimi artırmak ve doğru üretim planlamaları yapmak olduğunu söyledik. Çünkü enflasyon iktisadi bir faktördür." ifadelerini kullandı.

Sanayici ve iş adamlarının yeni dünya düzeninin yeni iş geliştirme modellerini takip etmesi gerektiğini ifade eden Kaan, gelecekte devletlerin değil şehirlerin yarışacağını, bu nedenle bölgesel ve kentsel ekonomilerin oluşturulmasının esas olduğunu vurguladı.

Pek çok projeye imza attıklarını, Akıllı Tarım Kentler Projesi ile kırsal kalkınmayı teşvik etmek, bu şekilde tersine göçü desteklemek ve homojen bir nüfus yapısına kavuşmak adına bir girişim başlattıklarını kaydeden Kaan, bunu bir model olarak Tarım ve Orman Bakanlığına sunduklarını anlattı.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun da MÜSİAD'ın üretim zincirinin tüm halkalarını dikkate alacak şekilde çalıştığına işaret ederek, seçilecek yeni yönetime başarı diledi.

Konuşmaların ardından tek aday olan Serdar Salih Çiçekçi, derneğin şube başkanlığına seçildi.

Kongreye, Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Mehmet Cihat Sezal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Abdurrahman Kaan, Ekonomik Kriz, Kahramanmaraş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD Genel Başkanı Kaan global ekonomide salgının etkilerine işaret etti Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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