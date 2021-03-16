MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, salgın sonrası yerli ve milli sanayileşmenin önemine dikkati çekti Açıklaması - Son Dakika

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, salgın sonrası yerli ve milli sanayileşmenin önemine dikkati çekti Açıklaması

16.03.2021 13:41
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, salgın sonrası yerli ve milli sanayileşmenin önemine dikkati çekti Açıklaması, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, salgın süreciyle Türkiye'nin dünya ekonomi atlasındaki öneminin arttığını, bu fırsatın yerli ve milli sanayileşme politikalarıyla iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, salgın süreciyle Türkiye'nin dünya Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi atlasındaki öneminin arttığını, bu fırsatın yerli ve milli sanayileşme politikalarıyla iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Kaan, derneğin Manisa Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, tüm dünyanın 2020'de zorlu bir yılı geride bıraktığını, Kovid-19 salgını nedeniyle sermaye, mal ve insan hareketliliğinin neredeyse durma noktasına geldiğini anlattı.

Salgın nedeniyle küresel ekonomik sistemin yerini üniter yapılara bıraktığını, ülkelerin kendine yetebilme anlayışını benimsediğini ifade eden Kaan, "Pandemi sonrası keskin paradigma dönüşümleri beklerken karşımıza devletçi bir kapitalizm çıktı ve bu model aslında bize pek de yabancı değildi." dedi.

Ulus ekonomilerinin temel alındığı bir mantıkta devletlerin ekonomiler üzerindeki ağırlığını giderek daha fazla hissettireceğini dile getiren Kaan, şunları kaydetti:

"Her devlet kendi milletinin salgından en az hasarla etkilenmesi adına destek ve teşvik paketleri açtı. Salgın tüm dünyada tamamen bitene kadar da bu uygulamalar kademeli bir şekilde varlığını sürdürmek zorundadır. Belki de iş dünyasının içinde hareket edeceği yeni iktisadi model de budur. Global sermayenin yeniden gelişmiş ülkelerden bizim gibi gelişmekte olan ülkelere doğru aktığını da söylemek mümkündür. Ancak burada önemli olan nokta bu sermaye akımının anlık fon hareketleri mantığında girip çıkması değil. Ülkemize doğrudan yatırımlar yoluyla üretim, yatırım ve istihdam sağlamasıdır."

Hükümetin salgın döneminde iş dünyasına sağladığı kolaylıkların sonuçlarını almaya başladıklarına dikkati çeken Kaan, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi'nde de yerli ve milli sanayileşme politikalarının öncelendiğini, fiyat istikrarının üretim yoluyla sağlanmasına yönelik adımların dikkat çektiğini dile getirdi.

Abdurrahman Kaan, şöyle devam etti:

"Pandemi sonrası süreçte açılacak yeni iktisadi paylaşım masasında yerli ve milli sermaye ve sanayileşme politikalarımız bizi 2023 ve sonrası hedeflere taşıyacak yegane eksendir. Pandemi aslında Türkiye'nin, dünya ekonomi atlasındaki önemini ziyadesiyle artırmıştır. Bu fırsatın derhal ve en etkin şekilde değerlendirilmesi gerekir. Her ne kadar salgın döneminde aldığımız ekonomik hasar ortada olsa da Türkiye ekonomisi, bu dönemde G20 ülkeleri içerisinde Çin'in ardından en çok büyüme kaydeden ülke olmuştur. 2020 yılı genelinde ise yüzde 1,8 oranında büyüyen Türkiye ekonomisi, yılın başında kendisine yönelik küçülme tahminleri yapan bütün uluslararası kuruluşları şaşırtan bir performans sergilemiştir."

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de MÜSİAD'ın üretim zincirinin tüm halkalarını dikkate alacak şekilde çalıştığını belirterek seçilecek yeni yönetime başarı dileklerini iletti.

Konuşmaların ardından yapılan kongrede tek aday olan Abdurrahman Rüzgar, derneğin Manisa şubesinin yeni başkanı oldu.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Abdurrahman Kaan, Ekonomi, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, salgın sonrası yerli ve milli sanayileşmenin önemine dikkati çekti Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Ebru Şallı, vefat eden oğlundan bahsederken Çağla Şıkel ile karşılıklı ağladı Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz 19 yaşındaki Bursalı genç, arı sütü üretiminde Çin'e rakip oldu! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor Vaka sayısına göre hazırlanan yeni risk haritasında korkutan tablo: Yalnızca 3 il mavi kaldı Türkiye'nin gözü bu aşıda! Kayseri'de 189 gönüllüye yapılan koronavirüs aşısında hiçbir yan etki görülmedi Şarkıcı Aynur Aydın'dan ihanet itirafı: Hem birçok kez aldatıldım hem de aldattım Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu Ev halini paylaşan Amine Gülşe'nin 190 bin TL'lik takıları göz kamaştırdı
Türkiye ile Azerbaycan arasında vizesiz seyahat 1 Nisan 2021'de başlıyor Türkiye ile Azerbaycan arasında vizesiz seyahat 1 Nisan 2021'de başlıyor         
14:32
Haciz için gittiği evde göğsünden vurulan avukat yaşamını yitirdi Haciz için gittiği evde göğsünden vurulan avukat yaşamını yitirdi         
14:19
Zidane'dan Cristiano Ronaldo'nun dönüşüne açık kapı: Burada neler yaptıklarını biliyoruz Zidane'dan Cristiano Ronaldo'nun dönüşüne açık kapı: Burada neler yaptıklarını biliyoruz         
14:01
Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı         
13:49
Xiaomi'nin Türkiye fabrikası 29 Mart'ta açılacak Xiaomi'nin Türkiye fabrikası 29 Mart'ta açılacak         
13:42
Bir çocuk annesi Gülbahar'ın katili, erkek kardeşi çıktı Bir çocuk annesi Gülbahar'ın katili, erkek kardeşi çıktı         
12:55
Aile katliamının kan donduran detayları ortaya çıktı! Babasını öldürüp, annesi ile ablasının cesetlerinin yanına taşımış Aile katliamının kan donduran detayları ortaya çıktı! Babasını öldürüp, annesi ile ablasının cesetlerinin yanına taşımış         
12:35
Bakan Elvan: Merkez Bankası, TL karşılığı dijital para konusunda çalışıyor Bakan Elvan: Merkez Bankası, TL karşılığı dijital para konusunda çalışıyor         
12:22
Gençlerin ölümüne kız kavgası kamerada! Gençlerin ölümüne kız kavgası kamerada! "Vurmayın" diye yalvardı ama kimse dinlemedi         
11:55
Ajdar yeni şarkısı Tırrı Vırro'yu seslendirdi, dinleyenler hiçbir şey anlamadı Ajdar yeni şarkısı Tırrı Vırro'yu seslendirdi, dinleyenler hiçbir şey anlamadı         
11:22
Bir garip olay! Seyir halindeki aracın dikiz aynasına çarpan alkollü vatandaş öldü, sürücü tutuklandı Bir garip olay! Seyir halindeki aracın dikiz aynasına çarpan alkollü vatandaş öldü, sürücü tutuklandı         
10:43
Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin         
10:43
FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı         
09:58
Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı         
09:33
TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı         
09:12
Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı         
23:48
Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı         
21:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2021 14:40:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, salgın sonrası yerli ve milli sanayileşmenin önemine dikkati çekti Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei