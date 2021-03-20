MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: "Salgınlar ve afetler için üretim üsleri kurmak zorundayız" - Son Dakika

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: "Salgınlar ve afetler için üretim üsleri kurmak zorundayız"

20.03.2021 19:29
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan:

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Dünyada ilk 10 ekonomi arasına girmek için, her koşulda tekrarlaması muhtemel salgınlar ve afetler için üretim üsleri kurmak zorundayız." dedi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Dünyada ilk 10 Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi arasına girmek için, her koşulda tekrarlaması muhtemel salgınlar ve afetler için üretim üsleri kurmak zorundayız." dedi.

Batman'da bir otelde düzenlenen MÜSİAD Batman Şubesi 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Kaan, Batman'ın doğal kaynakları, gerek stratejik konumu, ticaret ağları üzerinde olması, değerleri ve insan nüfusu ile geniş potansiyele sahip bir şehir olduğunu ifade etti.

Özellikle yeni dönemin lojistik hatlarının yeniden planlandığı dünya düzeninde Batman'ın stratejik bir öneme sahip olacağını belirten Kaan, Batman'da arsa tahsislerinin ardından kurulacak fabrikalarla 2023 yılında 10 bin kişinin istihdam edilmesinin hedeflendiğini aktardı.

MÜSİAD'ın Türkiye'de 89 noktada ve dünyada 95 ülkede 225 irtibat noktasıyla iş dünyasına destek olduğunu dile getiren Kaan, "Sağladığı 2 milyon kişilik istihdam ile Türkiye ekonomisine ve milletine faydalı olmak için her gün daha fazla çalışan bu değerli yapıyı her bir üyemizle bu noktaya getirdik. Bunu, kurum kültürümüz, bilgi birikimimiz ve teşkilatımızdan aldığımız güçle yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Salgın nedeniyle bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomik sorunların yaşandığını belirten Kaan, şunları söyledi:

"Elbette ekonomik olarak karşımızda ciddi sorunlarımız var. Bunları yok sayamayız. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde açıklanan Ekonomi Reform Paketi'nin bu sorunlara getirdiği yaklaşım bizi umutlandırmaktadır."

"Dünyada ilk 10 ekonomi arasına girmek için, her koşulda tekrarlaması muhtemel salgınlar ve afetler için üretim üsleri kurmak zorundayız." diyen Kaan, üretim üsleri kurarak, salgın ya da ağır afet durumlarında firmaları, çalışanları ve üretimi korumanın, tam kapanma olmadan devam ettirmekle mümkün olacağını vurguladı.

Pek çok projeye imza attıklarını, Akıllı Tarım Kentler Projesi ile kırsal kalkınmayı teşvik etmek, bu şekilde tersine göçü desteklemek ve homojen bir nüfus yapısına kavuşmak adına bir girişim başlattıklarını kaydeden Kaan, bunu bir model olarak Tarım ve Orman Bakanlığına sunduklarını belirtti.

Tek liste halinde gidilen seçimde Alaattin İraz, yeniden Batman Şube Başkanlığına seçildi.

Kongreye Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: 'Salgınlar ve afetler için üretim üsleri kurmak zorundayız' - Son Dakika


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