MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: "Türkiye hala yabancı fonlar adına oldukça cazip bir ülke" - Son Dakika

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: "Türkiye hala yabancı fonlar adına oldukça cazip bir ülke"

29.03.2021 16:41
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan:

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, birkaç gündür finansal piyasalarda hareketli günler yaşandığını belirterek, "Lakin bu durumun başta reform paketi eylem planlarının harekete geçirilmesi ve bizlerin devletimize duyduğumuz güvenin hiçbir...

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, birkaç gündür finansal piyasalarda hareketli günler yaşandığını belirterek, "Lakin bu durumun başta reform paketi eylem planlarının harekete geçirilmesi ve bizlerin devletimize duyduğumuz güvenin hiçbir koşulda sarsılmadan devam etmesiyle bertaraf edileceğinden kuşkumuz yoktur." dedi.

Kaan, derneğin Ereğli Şubesi'nin 21. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, sağlık kriziyle başlayan sürecin ülkelerin ekonomik dengelerinin bozulmasıyla global bir iktisadi krize dönüştüğünü anlattı.

Sürecin yakın zamanda bitmesinin mümkün görünmediğini, alışılan sürecin yeni yaşam ve çalışma biçimleri kadar yeni tehdit ve fırsat algıları da oluşturduğunu ifade eden Kaan, "Bugün baktığınızda pek çok devletin milli gelirini katlayan iç üretim ve katkısıyla öne çıkan şehirler, birer marka değeri olarak dünya global üretiminde kendi ülkelerinden bile daha fazla söz sahibi olabilmektedirler. Bu da inanın kendi kendine yetebilirlik kavramından geçmektedir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde açıklanan Ekonomi Reform Paketi'ne değinen Kaan, şöyle devam etti:

"Bu pakette dikkat ederseniz sanayileşme ve bu yolda yerli ve milli sanayi geliştirerek üretim planlamalarında ithal girdiyi azaltacak modeller oluşturmaktan bahsedildi. Bu elbette bizi memnun etmektedir ancak burada ince bir çizgi söz konusudur. Uygun sanayi politikaları oluşturmak ve bunları sahada işler hale getirmek için iki temel koşul vardır. Sanayileşme adına gelecek vadeden şirketleri tespit etmek ve aynı zamanda bu illerin potansiyellerini mevcut firmalarıyla karşılaştırmalı olarak incelemektir.

İllerin markalaşması ve mevcut varlıklarının değere dönüşmesi yani potansiyellerinin düzgün tespit edilerek bu potansiyellere uygun yatırımlarla illerin değerlerinin artırılması projem, seyahatlerim sonunda oldukça kapsamlı bir çalışmaya dönüştü."

"Piyasalardaki hareketliliğin bertaraf edileceğinden kuşkumuz yok"

Kaan, birkaç gündür finansal piyasalarda oldukça hareketli günler yaşandığına dikkati çekerek, "Lakin bu durumun başta reform paketi eylem planlarının harekete geçirilmesi ve bizlerin devletimize duyduğumuz güvenin hiçbir koşulda sarsılmadan devam etmesiyle bertaraf edileceğinden kuşkumuz yoktur. Sonuçta dışarıdan yapılan açıklamalara rağmen Türkiye hala yabancı fonlar adına oldukça cazip bir ülkedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yerli ve milli üretimde kritik pozisyondaki bütün sektörlerin kendi kendine yeterlilik politikalarını artırarak, dış ticarete yönelik yeni bir strateji belirlemelerinin doğru bir adım olacağını anlatan Kaan, gıda güvenliği, savunma sanayi, ilaç sanayi, bilişim ve veri güvenliğinin bunların başında geldiğini kaydetti.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık da çalışmalarından ötürü MÜSİAD'a teşekkür etti.

Kongrede tek aday olan mevcut başkan Abdülkadir Çınar güven tazeledi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, Abdurrahman Kaan, Türkiye, Reform, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: 'Türkiye hala yabancı fonlar adına oldukça cazip bir ülke' - Son Dakika Ekonomi


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