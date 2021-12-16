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MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'dan asgari ücret değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'dan asgari ücret değerlendirmesi Açıklaması

16.12.2021 17:22
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'dan asgari ücret değerlendirmesi Açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "MÜSİAD olarak görüşümüz;

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "MÜSİAD olarak görüşümüz; sanayi sektörü kapsamında asgari ücretli çalışanlar için ilave bir pozitif ayrıcalık sağlanmasının imalata yönelik istihdamımızın ve üretim kapasitemizin artırılması adına önemli bir adım olacağı yönündedir." ifadesini kullandı.

Asmalı, yaptığı yazılı açıklamada, 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin tespitine yönelik çalışmaların başladığı ilk gün de ifade ettikleri gibi, MÜSİAD olarak bütün çalışanların yaşamlarını insani şartlarda ve onurlu bir şekilde sürdürmesi gerektiğini savunduklarını, tek bir çalışanın bile alın terinin enflasyona ezdirilmemesi için asgari ücret tekliflerinin en az 4 bin TL olduğunu ifade ettiklerini hatırlattı.

"Fiyatlar genel düzeyindeki yüksek oranlı artışların önüne geçilmesi önceliğimiz olmalı"

Asmalı, "Bu bağlamda 2022 yılı için önceki yıla göre yaklaşık yüzde 50 oranında bir artışla net 4 bin 250 TL olarak belirlenen asgari ücretin, hem işverenlerimiz hem de çalışanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Özellikle altını çizmek isteriz ki, çalışanlarımızın hem cari dönemde hem de geleceğe yönelik alım gücünün korunması için fiyatlar genel düzeyindeki yüksek oranlı artışların önüne geçilmesi önceliğimiz olmalıdır. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kısa vadede yüksek faiz yükünden kurtularak orta ve uzun vadede enflasyon hedefimize adım adım yaklaşacağımıza olan inancımızı yinelemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni asgari ücretteki artış oranının geçen yıla göre getireceği ilave maliyetin azaltılması hususunda, Damga Vergisi ve Gelir Vergisi kaldırılarak işveren yükününün 450 TL azaltılmasının iş dünyası temsilcilerini memnun ettiğini aktaran Asmalı, şunları kaydetti:

"Bu noktada başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, iş dünyasının taleplerine kayıtsız kalmayan bütün ekonomi yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Buna ilaveten, bilindiği gibi mevcut uygulamada iş kolu ya da sektör ayırt etmeksizin bütün asgari ücretli çalışanlar için standart bir ücret belirlenmekte, böylece imalata yönelik stratejik öneme sahip sektörlerle diğer sektörler arasında bir fark gözetilmemektedir. MÜSİAD olarak görüşümüz; sanayi sektörü kapsamında asgari ücretli çalışanlar için ilave bir pozitif ayrıcalık sağlanmasının imalata yönelik istihdamımızın ve üretim kapasitemizin artırılması adına önemli bir adım olacağı yönündedir."

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret, Türk Lirası, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'dan asgari ücret değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika


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