MÜSİAD GENEL BAŞKANINDAN BELEDİYE BAŞKANIMIZA ZİYARET

Hükmü PEKMEZCİMüstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Sayın Abdurrahman Kaan beraberindeki heyetle birlikte Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret etti. Bölgesel kalkınma imkanları ile MÜSİAD'ın faaliyetlerine yönelik istişarelerde bulunulan ziyarette Başkanımız Pekmezci, Bayburt'un yatırım ve üretim alanlarına ilişkin bilgiler verdi. Bayburt'un tarihi geçmişi, bölgesindeki stratejik konumu ve güncel konuları hakkında kısa bir konuşma yapan Başkanımız Pekmezci, Bayburt'un yatırım ve üretim alanlarına ilişkin verdiği bilgide, "Bayburt'ta potansiyel olarak gördüğümüz en büyük sektörlerden biri hayvancılıktır. Bizim bu sektörle ilgili büyük bir modern canlı hayvan pazarımız var. Doğu Karadeniz'in bütün hayvanlarının kesilebileceği potansiyelde bir kesimhanemiz var. Biz buraya başta kavurma ve sucuk olmak üzere et entegre tesisleri de ilave etme gayreti içerisindeyiz. Bu konuda Türkiye'de MÜSİAD'ın fonksiyonunu ve konumunu biliyoruz. MÜSİAD bu konuda bize ışık ve yol gösterirse, rehberlik ederse bundan büyük bir mutluluk duyarız" dedi. Bayburt Belediyesi'nce hazırlanan turşu fabrikası projesinin onaylandığını ve bu konuda kaliteli olan en önemli ürünlerden lahana başta olmak üzere fasulye, tarhun, kuşburnu, vb. Bayburt'un yetiştirdiği her bir ürünü değerlendirmek istediklerini kaydeden Başkanımız Pekmezci, Bayburt Belediyesi olarak yedi tane ürünün patentini aldıklarını bildirdi. Bir yandan şehrin insanını mutlu edecek çalışmalara imza atarken diğer bir yandan da istihdama yönelik bir takım faaliyetler içerisinde olduklarını dile getiren Belediye Başkanımız Pekmezci, "İstihdama yönelik yaklaşık üç aydır bir tuğla fabrikası üzerinde çalışma yaptık. Bu konuda da Bayburt'ta tuğla üretimine uygun toprak mevcut. Üretilecek olan tuğlanın bu bölgede yüzde yüzünü pazarlayacak bir potansiyelimiz de var" diye konuştu. MÜSİAD'la yapılacak her türlü koordinasyonda; Bayburt insanını mutlu edebilecek, ülke insanını mutlu edebilecek istihdama dönük her türlü konuda Bayburt Belediye Başkanı olarak elinden gelebilecek her şeyi yapmaya hazır olduklarını ifade eden Başkanımız Pekmezci sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu topraklar, hepimizin toprağı. Ayyıldızlı bayrağın altında yaşamanın onurunu yaşayan insanlar olarak destek vermeye hazırız. Siz yeter ki bu konuda önayak olun, biz belediye olarak sizin yanınızdayız. Bayburt insanına istihdam adına yapacağınız her türlü çalışmanız için biz sizden önce koşarız. Biz belediyeciyiz; bu konuda işimizi en güzel şekilde yapmanın gayreti içerisindeyiz. Ama istihdam ve üretime yönelik sizlerin rehberliğine ihtiyacımız var. Siz bu konuda bize ışık tutun biz her zaman sizin yanınızda yerimizi alırız. Bayburt, Türkiye'nin en küçük illerinden biri olmasına rağmen bizim yüreğimiz ve ufkumuz büyük. Sizinle işbirliği yapabileceğimiz konuları dile getirdik. Bu konuda sizin tecrübeleriniz ve bilgi birikiminizden faydalanmak istiyoruz. "MÜSİAD Genel Başkanı Sayın Abdurrahman Kaan ise, "MÜSİAD, yerli ve milli sermayenin Türkiye'deki temsilcisidir. MÜSİAD, Türkiye'nin 81 ili, 7 büyük ilçesi ve Suriye Azez'de şubesi bulunan bir sermaye platformudur. Dünya genelinde 95 ülkedeyiz. 225 noktamız var. Her gün bir ilimize ziyaret gerçekleştiriyoruz. Her ilimize dokunmaya çalışıyoruz. Sizlerle de bir araya gelerek bölgenin kalkınmasına yönelik istişarelerde bulunmak istiyoruz. Dünyada çok ciddi değişim ve dönüşümler var. Dünya genelinde bir salgın hastalık var. Bu konularda istişareler yaparak ona göre yol haritaları oluşturmaya çalışıyoruz. Bunların yanında şehir ekonomileri üzerine çalışmalarımız var" ifadelerini kullandı. Bayburt'un yatırım ve üretim alanlarına ilişkin yapılan istişarelerin ardından sona eren ziyarette, Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve beraberindekilere şehrimizin yöresel ürünlerinden oluşan hediye paketlerini takdim etti. Ziyarette MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'a MÜSİAD Ortaklık Geliştirme ve Koordinasyon Üst Kurulu Başkanı Hikmet Köse, Akademi Kamu ve Sanayi İşbirliği Proje Takip Komitesi Başkanı Abdulsamet Temel, Yeni Turizm Kaynakları ve Yatırımları Komitesi Başkan Yardımcısı Ümit Hotaman, Ekonomi Güvenliği ve Regülasyon Komitesi Üyesi Osman Çalışkan, İnşaat Sektör Kurulu Üyesi Doğan Coşkun, Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Abalı, Özel Kalem Müdürü Olcay Karahan, MÜSİAD Bayburt Şube Başkanı Emre Bayrak ile Bayburt Şubesi temsilcileri eşlik etti.