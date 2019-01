Müsiad Genel Kurulla Gündeme Damga Vurdu

MÜSİAD Kırıkkale Şubesi 4. Olağan genel kurulu hafta gerçekleştirildi.

MÜSİAD Kırıkkale Şubesi hafta sonunda 4. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Kırıkkale Taç Mahal Balo ve Kongre Salonunda gerçekleştirilen genel kurula MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Şekerli, Muhammet Ali Özeken, Hikmet Köse, Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, Ticaret Borsası Başkanı Harun Sümer, İl Müftüsü Şahin Yıldırım ve MÜSİAD Kırıkkale Şube üyeleri katıldı.Genel Kurulda 2 yıldır Şube Başkanlığı görevini yürüten mevcut Şube Başkanı Mustafa Kaplan, yeniden Şube Başkanlığı görevine seçildi. Genel sonunda Genel Başkan Abdurrahman Kaan, MÜSİAD ailesine yeni katılan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı ve diğer yeni üyelerin rozetlerini taktı.

GenelKurullar bizlerin istişare toplantıları olduğunu ifade eden MÜSİAD Kırıkkale Şube BaşkanıMustafa Kaplan, "Çıktığımız bu yolda hep birlikte ülkemizin ve şehrimizin dünyada ve Türkiyede hak ettiği yere gelebilmesi, manevi ve kültürel değerlerimizin yeniden canlanması, Ticaretve işbirliği ağlarının gelişmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu ticaret ve işbirliği ağı sayesinde her 2 yılda biraraya geldiğimiz Genel Kurullar bizlerin istişare toplantılarıdır. MÜSİAD Üyesi İş adamları olarak, Türkiye'de ve Dünya'da saygın bir kimliğe bürünmüş olan MÜSİAD'ın öngördüğü ölçüde görevlerimizi yerine getirmenin azami gayreti içerisinde olduk, olmaya da devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar gerçekleştirmiş olduğumuz birçok faaliyette üyelerimize katma değer sağlayabilmek için birçok girişimde bulunduk. Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik ve siyasi ortam ile şehrimizin ekonomik portföyünü göz önünde bulundurarak şehrimizin ve paralelinde ülkemizin gelişmesine katkı sağlamak için somut adımlarla ilerledik ilerlemeye dedevam edeceğiz" dedi.

MÜSİAD Kırıkkale Şube Başkalığının kurucu üyelerinden olduğunu ifade eden Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kendisinin de üyesi olmaktan gurur duyduğu MÜSİAD'ın Kırıkkale Şube Başkanlığı görevine tekrar seçilen Mustafa Kaplan'a başarılar diledi. Kırıkkale'nin Anadolu'nun ortasında en kolay yaşanabilir bir şehir olduğuna dikkat çeken Saygılı, "MÜSİADKırıkkale İç Anadolu'nun ortasında 49 ilin geçiş noktası. Bu anlamda yatırımcılarımız için önemli bir avantajı Kırıkkale bağrında barındırıyor. MÜSİAD Genel Başkanımızı ve üye iş adamlarımızı Kırıkkale'de yatırım yapmaya davet ediyoruz. Hem Silah Organize Sanayi Bölgesi, hem Kırıkkale, hem de Keskin Organize Sanayi Bölgesi yatırımcılarımızın emrinde. Bizlerde bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" dedi.

Tekrar göreve gelen Şube Başkanı Mustafa Kaplan'a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, , MÜSİAD olarak her daim birlik ve beraberliği vurguladıklarını, Türkiye için bir şeyler yapmak isteyen herkesle çalışacaklarını söyledi. Kırıkkale'nin Anadolu'nun tam ortasında yaklaşık 45 vilayetin bir birine bağlandığı bir merkez durumunda olduğunu belirten Kaan ""Biz mücadele eden bir toplumuz. Her türlü zorluklara karşı bu mücadeleyi yapmışız. 2019 yılı için kafamızda, zihnimizde herhangi bir olumsuzluk yok.Kimse 2019 için karamsarlığa kapılmasın. Biz mücadele eden bir toplumuz. Her türlü zorluklara karşı bu mücadeleyi yapmışız. 2019 yılı için kafamızda, zihnimizde herhangi bir olumsuzluk yok. O bakımdan üzerimize yurt dışından empoze edilmiş bu tür algıları bertaraf edelim inşallah. Dünyadaki iktisadi sistemde bir değişim var, dönüşüm var" dedi.

Kırıkkale'nin geleceği çok parlak. Sadece Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ile anılan bir ilimiz. MÜSİAD olarak hedefimiz, Kırıkkale'nin diğer özellikleriyle birlikte, kültürüyle, turizmiyle gelişmesi. Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile birlikte savunma sanayisinde ve otomotiv sanayisiyle Türkiye'de yeni bir Kırıkkale oluşturma konusunda çalışıyoruz. Kırıkkale aynı zamanda bir emekli şehri olmasıyla birlikte burada yetişmiş insan tecrübesi de var. Özellikle MKEK'de yetişen çok nitelikli insanlar var. Buradan hem Türkiye'deki iş dünyasına özellikle de yurt dışındaki iş adamlarına da sesleniyoruz. Çok nitelikli insanlarımız var, Kırıkkale'ye yatırım yapmaya çağırıyoruz. Kimse 2019 için karamsarlığa kapılmasın. Biz mücadele eden bir toplumuz. Her türlü zorluklara karşı bu mücadeleyi yapmışız. 2019 yılı için kafamızda, zihnimizde herhangi bir olumsuzluk yok. O bakımdan üzerimize yurt dışından empoze edilmiş bu tür algıları bertaraf edelim inşallah. Dünyadaki iktisadi sistemde bir değişim var, dönüşüm var" ifadelerini kullandı.

Kırıkkale'nin geleceğinin çok parlak olduğunu ifade eden Kaan "Sadece Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ile anılan bir ilimiz. MÜSİAD olarak hedefimiz, Kırıkkale'nin diğer özellikleriyle birlikte, kültürüyle, turizmiyle gelişmesi. Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile birlikte savunma sanayisinde ve otomotiv sanayisiyle Türkiye'de yeni bir Kırıkkale oluşturma konusunda çalışıyoruz. Kırıkkale aynı zamanda bir emekli şehri olmasıyla birlikte burada yetişmiş insan tecrübesi de var. Özellikle MKEK'de yetişen çok nitelikli insanlar var. Buradan hem Türkiye'deki iş dünyasına özellikle de yurt dışındaki iş adamlarına da sesleniyoruz. Çok nitelikli insanlarımız var, Kırıkkale'ye yatırım yapmaya çağırıyoruz" dedi.