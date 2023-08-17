MÜSİAD Gıda Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Üyeleri Bursa'da Tarımı Ele Aldı - Son Dakika

MÜSİAD Gıda Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Üyeleri Bursa'da Tarımı Ele Aldı

Son Güncelleme: 17.08.2023 14:51

Günümüzün en önemli ana gündemlerinden biri olan ve gün geçtikçe değer ve önemi daha da iyi anlaşılan beslenme, gıda, tarım ve hayvancılık konuları; Devletler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Paydaşları tarafından sürekli şekilde gündem haline getirilmektedir. Yapmış olduğu organizasyon, faaliyet ve etkinliklerle adından söz ettiren MÜSİAD Gıda Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu; İstanbul ve çevre illerdeki sektör paydaşları ile Bursa'da tanışma ve istişare toplantısı düzenledi.

Sektöre dair; üretim, teşvikler, istihdam, teknoloji ve fiyat hususlarının konuşulduğu programda, katılımcıların her biri söz alarak düşünce, fikir, tespit ve önerilerini dile getirdi. Birçok ilden davetlinin katılım sağladığı programa ilgi ise yoğundu.

MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Sektör Kurulu Başkanı olan Cemal Özen; Araziye değil üretime dayalı bir teşvik sistemine geçilip, arazi bütünleştirilmesi ile birlikte gençler de işin içine dahil edilmelidir. Bunun için Tarım Liseleri ve Tarım Üniversiteleri açmamız gerekiyor dedi.

MÜSİAD Gıda Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Üyeleri Bursa'da tarımı ele aldı

Özen; firmalar olarak bu tür bir araya gelişlerin çok değerli olduğundan bahsederek, bu istişare toplantılarının bölge bölge devam edeceğini ve bir sonraki istişare toplantısının ise Diyarbakır'da olacağını ifade etti.

MÜSİAD Gıda Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Üyeleri Bursa'da tarımı ele aldı
MÜSİAD Gıda Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Üyeleri Bursa'da tarımı ele aldı
MÜSİAD Gıda Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Üyeleri Bursa'da tarımı ele aldı

Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam MÜSİAD Gıda Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Üyeleri Bursa'da Tarımı Ele Aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MÜSİAD Gıda Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Üyeleri Bursa'da Tarımı Ele Aldı - Son Dakika
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