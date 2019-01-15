Müsiad Heyetinden Başkan Çelik'e Ziyaret
1 saat önce
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi'nin Başkanı ve Genel Kuruldaki Başkan Adayı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti.
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri
Şubesi'nin Başkanı ve Genel Kuruldaki Başkan Adayı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik
'i ziyaret etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Dernek Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu ve Genel Kurula Başkan Adayı olarak girecek olan Mehmet Kütahneci ile bir süre görüştü. Derneğin bayrağını dört yıldır onurla ve şerefle taşıdığını ifade eden Olgunharputlu, bu sürede ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Sizlerle her konuda istişare yaptık ve her türlü desteği gördük. Kayseri ve ülke menfaatleri doğrultusunda yaptığımız faaliyetlere verdiğiniz destekler için çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik
de Derneğin çeyrek asrı aşkın bir süredir Kayseri'de faal olduğunu ifade ederek, "Zor bir süreçte dernek başkanlığını üstlendiniz. Yaptığınız çalışmalar nedeniyle teşekkür ediyoruz. Dernek, çeyrek asrı aşkın Kayseri'de hizmet veriyor. İnşallah bundan sonra çok daha iyi noktalara gidecektir. Bundan sonra da elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Şimdiden yeni yönetime hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:34 Kaynak: İHA
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