Son Dakika Haberleri: Müsiad Heyetinden Maski Genel Müdürü Karataş'a ziyaret
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Müsiad Heyetinden Maski Genel Müdürü Karataş'a ziyaret

1 saat önce

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş'ı, MÜSİAD Başkanı Muharrem Poyraz ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret ettiler.

Müsiad Heyetinden Maski Genel Müdürü Karataş'a ziyaret, System.String[]

MASKİ Genel Müdürünü ziyaret eden Poyraz: " Malatya'da birçok kamu kurum ve kuruluşlarında çok önemli görevlerde bulunan Mehmet Yaşar Karataş beyefendinin güçlü bilgi birikimiyle MASKİ Genel Müdürlüğü görevini de en iyi şekilde yerine getireceği kanaatindeyiz. MÜSİAD olarak vatandaşın hizmet alma noktasında beklentilerinin takipçisi olacağız. İlimizin sınırları içerisinde su ve kanalizasyon çalışması yapmak, vatandaşa hizmet götürmek zordur. Ancak bir belediyenin asil görevlerinden biridir. Artan yerleşim alanlarını düşündüğümüzde daima dinamik olmak gerekiyor. Altyapı için kullanılacak araç ve gereçleri, çağın teknolojisine uygun, ihtiyaçları asgari karşılayabilen milli unsurlardan oluşan ürünlerden olması beklentimizdir. Genel Müdürümüze yeni görevinde başarılar diliyorum." dedi.

Karataş: "Beraber Güzel İşler Yapacağız"

Misafirlerini makamında ağırlayan Genel Müdür Karataş: "MÜSİAD Başkanımız ve değerli yönetim kurulu üyelerine güzel temennileri ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu temenni ve önerileri doğrultusunda bizlerde sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmak için çalışmalar yapıyoruz. Sizlerle beraber memleketimize güzel işler yapmanın gayretindeyiz." dedi.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Karataş, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:12 Kaynak: Bültenler
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