MÜSİAD ile ETÜ arasında iş birliği protokolü

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Erzurum Şubesi arasında üniversite ile sanayi sektörünü güçlendirmek adına ETÜ-MÜSİAD iş birliği protokolü imzalandı.



MÜSİAD Erzurum Şube binasında gerçekleşen imza töreninde konuşan Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, MÜSİAD heyetiyle bir araya gelmelerinde ki temel gayenin üniversite olarak iş dünyasıyla ne tür iş birliği yapabileceklerini, geliştirdikleri iş birlikleriyle şehre ve bölgeye nasıl katkı sanabileceklerini amaçlayan bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Çakmak, üniversitelerin temel misyonlarından bir tanesinin topluma hizmet olması gerektiğini söyledi.



Rektör Prof.Dr. Bülent Çakmak; "Bu noktada eğitim öğretim ve araştırma yapan üniversite aynı zamanda yaptığı çalışmalarıyla da topluma hizmet eden bir şekilde gerçekleştirmesi gerekiyor. Yaptığı AR-GE (Araştırma ve Geliştirme) çalışmalarının üretime dönük olarak şehre katkı sunması bağlamında iş adamlarıyla, sivil toplum örgütleriyle ve MÜSİAD gibi büyük bir teşkilatlarımızla birlikte bu süreci yönetmek istiyoruz. Şehrimizin üretimi anlamında üniversite olarak destek sunmak istiyoruz. İş adamlarımızın, üreticilerimizin, sanayicilerimizin proje çalışmalarına destek sunmak istiyoruz. Bu proje çalışmalarıyla kamu kaynaklarının efektif şekilde nasıl kullanabileceklerini üniversite olarak gerek proje aşamasında gerekse de sonrasında vereceğimiz danışmanlık hizmetiyle bu süreci MÜSİAD teşkilatımız ve sayın başkanımızla birlikte verimli bir şekilde yürütmek istiyoruz. Üniversite olarak elimizi taşın altına koyduğumuzu belirtmek istiyoruz. Başkanımız ve kıymetli heyetimiz bu noktada bizimle hemfikir olduklarını ifade ettiler. Kendilerine bizi ağırladıkları için ve bu iş birliği protokolünün hayırlara vesile olmasını dileyerek teşekkür ediyorum" dedi.



Demir: Gövdemizi taşın altına koyduk



Erzurum Teknik Üniversitesi'nin ülke için elinin taşın altına koyduğunu belirten MÜSİAD Erzurum Başkanı Fuat Demir, MÜSİAD ailesi olarak taşın altına gövdelerini koyduklarını söyledi.



MÜSİAD'ın amacının ülke ekonomisine, üretimine ve istihdamına faydalı olmasını misyon edinmiş bir STK (Sivil Toplum Örgütü) olduğunu belirten Demir; "Bizde bu projeyle birlikte hem üniversitemizi hem de iş dünyasını ve üniversitelerimizin çalışmalarını hayata geçirebilme adına ciddi manada katkı sunacağız. Ayrıca üniversitemizin çalışmalarını sanayiciler ve iş adamlarıyla paylaşmaları bizleri son derece mutlu etmiştir. Bu protokolün hem ilimize hem de ekonomimize fayda getireceğine inancımı tamdır. Artık hep birlikte çalışıp hep birlikte kalkınacağız inşallah. Bundan sonra sık sık bir araya gelip hem projelerimizin hem de yatırımlarımızın daha verimli olması adına çalışmalarımıza hızlandırarak devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından, ETÜ Rektörü Prof.Dr. Bülent Çakmak ile MÜSİAD Erzurum Başkanı Fuat Demir, İşbirliği Protokolü imzalandı. - ERZURUM