MÜSİAD ile Helal Akreditasyon Kurumu arasında iş birliği anlaşması - Son Dakika

MÜSİAD ile Helal Akreditasyon Kurumu arasında iş birliği anlaşması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) arasında Türkiye'nin helal kalite altyapısını güçlendirmek amacıyla iş birliği anlaşması imzalandı.

MÜSİAD ile Helal Akreditasyon Kurumu arasında iş birliği anlaşması, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) arasında Türkiye'nin helal kalite altyapısını güçlendirmek amacıyla iş birliği anlaşması imzalandı.

MÜSİAD açıklamasına göre, Türkiye'nin kalkınması, bölgesinde etkin, küresel ölçekte ise saygın bir ülke olması idealiyle çalışmalarını sürdüren dernek, Türkiye'nin önde gelen kurumlarıyla iş birliği yapmaya devam ediyor.

Bu bağlamda, MÜSİAD ile HAK arasında Türkiye'nin helal kalite altyapısını güçlendirmek, iş dünyasında bu konudaki farkındalığı artırmak ve dünyadaki helal belgeli ürün ve hizmet pazarından Türkiye'nin daha fazla pay almasını sağlamak amacıyla iş birliği anlaşması imzalandı.

Düzenlenen törende, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve HAK Başkanı Zafer Soylu yer aldı.

Anlaşma kapsamında; kurumlar arasında helal gıda altyapısı ve helal belgeli ticaret alanlarında bilgi alışverişi yapılması, helal gıda konusunun toplum nezdinde itibar görmesi amacıyla ortak eğitim, seminer ve çalıştaylar düzenlenmesi, yurt içi ve yurt dışında helal belgelendirme ve helal belgeli ticaret gibi konularda farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

Helal Akreditasyon Kurumu, yurt içinde ve dışında helal akreditasyon alanında faaliyette bulunmak, uluslararası platformlardaki helal akreditasyon çalışmalarında Türkiye'yi temsil etmek ve yürütülen çalışmaların öncülüğünü üstlenmek üzere Türkiye'de helal akreditasyon hizmeti sunan tek kurum olarak öne çıkıyor.

"Helal üretim ve tüketim konusundaki duyarlılık azalmış durumda"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD olarak helal tüketim konusuna hassasiyetle yaklaştıklarını belirterek, "İslam coğrafyasında ne yazık ki helal tüketim konusundaki duyarlılığımızı kaybetmiş durumdayız. Helal üretim ve tüketim noktasında, Müslümanlar arasındaki bilinç düzeyi maalesef oldukça düşük. Bizler MÜSİAD olarak, bu konudaki farkındalığın artırılması amacıyla, üye-ülke-ümmet prensibiyle çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu konuda geçen aylarda İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) ile iş birliği anlaşması imzaladıklarını aktaran Kaan, şunları kaydetti:

"HAK ile imzaladığımız anlaşmayla bir ileriki aşamaya geçmeyi planlıyoruz. HAK ile ortaklaşa yapacağımız seminer, konferans, eğitim programları gibi organizasyonlarla helal akreditasyon konusundaki farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz. Yurt içi ve yurt dışı şubelerimiz üzerinden yapacağımız çalışmalarla, buralarda faaliyet gösteren üyelerimizin akreditasyonu konusunda da faaliyetlerimize devam edeceğiz."

Kaan, Çin'de ortaya çıkan salgının yabani hayvanlardan bulaştığına dair ciddi iddialar olduğunu belirterek, "Bu noktada maalesef Türkiye olarak da salgının hem ekonomik hem de sosyolojik etkilerini ciddi manada hisseden bir ülkeyiz. Bu durumda, İslam'ın emrettiği yeme, içme, temizlik ve helal dairede yaşama anlayışının önemini daha yakından idrak ediyoruz. Bu bağlamda, Helal Akreditasyon Kurumu ile yaptığımız anlaşma bir kez daha önem kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Anlaşma küresel düzeyde bir adım olacak"

HAK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu da bugünün dünyasında standartları oluşturmanın ürünü üretmek kadar önemli olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Standartları oluşturmanın ön şartı ise kalite altyapısı alanında gelişmiş bir ülke olabilmektir. Ülkemiz, Avrupa Birliği ile kurmuş olduğu gümrük birliği vasıtasıyla dünyaya açık ve gelişmiş kalite altyapısına sahip bir ekonomidir. Bu nedenle Türkiye, Müslüman dünyasında İslam İşbirliği Teşkilatı-SMIIC standartları uyarınca akreditasyon yapabilen ilk ülke olmuştur.

Bu itibarla, MÜSİAD ile yapılan iş birliği protokolünü önemsiyoruz, küresel düzeyde helal belgelendirmesi alanında güvenilir bir denetim ve akreditasyon mekanizması kurulması hedefine yönelik önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz."

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Bora Füzesi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 03:25 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD ile Helal Akreditasyon Kurumu arasında iş birliği anlaşması - Son Dakika Ekonomi

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