Müsiad ile Maarif Vakfı Arasında İş Birliği Protokolü

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) ile Türkiye Maarif Vakfı arasında, ulusal ve uluslararası projeler ile sosyal ve kültürel çalışmalar gerçekleştirilmesi, eğitim ve ticari çalışmalara destek olunması ve tecrübe ve bilgi paylaşımında bulunulması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında, MÜSİAD ile Türkiye Maarif Vakfı'nın birbirlerinin faaliyetlerini mümkün olduğu ölçüde desteklemesi, her iki kurumun ortaklaşa yurt içi ve yurt dışında her türlü bilimsel, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalara imza atması, ulusal ve uluslararası projeler ve dostluklar geliştirilmesi amacıyla faaliyet gerçekleştirilmesi gibi konulara ilişkin iş birliği anlaşmasına gidildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan , Anadolu mayasıyla yetişen gençlerin, daha iyi bir dünyaya öncülük edebileceğini kaydederek, "Atalarımızdan miras aldığımız kadim kültürü tüm dünyaya yaymak amacıyla MÜSİAD olarak yılmadan ve inançla çalışacağız" ifadesini kullandı.Gençleri, kıymetli birer maden gibi işleyeceklerini ve parıldamalarını sağlayacaklarını belirten Kaan, "Donanımlı ve başarılı vatandaşlar olarak, ülkemizi tüm dünyada parlatacak olan da gençlerimizdir. MÜSİAD olarak, kurulduğumuz günden bu yana, her fırsatta eğitimin önemini vurguladık. Bugün dünyaca tanınan, önemli başarılara imza atan mühendislerimiz, doktorlarımız, bilim insanlarımız var. Biliyoruz ki bu ülkenin mayası, nicelerini yetiştirecek güce sahip. Biz her adımımızı, bu inançla atıyoruz. Türkiye'mize, gençlerimize, pırıl pırıl çocuklarımıza çok güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.MÜSİAD olarak mesleki uzmanlaşmanın sağlanması adına, Bağlarbaşı MÜSİAD Pazarlama ve Perakende Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kartal Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MÜSİAD Mobilya ve Tasarım Bölümü açılışlarına imza attıklarını belirten Kaan, eğitime yönelik çalışmalar düzenlemeye devam edeceklerini dile getirdi.Maarif Vakfı gibi Türkiye'nin dünyadaki prestijinin artmasında ve Türk dili ve kültürünün yurt dışında yayılmasında büyük rol oynayan güzide bir kuruluşla yaptıkları anlaşmadan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Kaan, MÜSİAD'ın 93 ülke 223 noktadaki teşkilat ağıyla her zaman desteğe hazır olduğunu vurguladı.Maarif Vakfı Başkanı Akgün de Türkiye Maarif Vakfı ile MÜSİAD arasında imzalanan iş birliği protokolünün nitelikli eğitimin, entelektüel birikimin, sosyal, kültürel ve ticari çalışmaların gelişmesine katkıda bulunacağını ifade etti.52 ülkede temsilcisi bulunan Türkiye Maarif Vakfı'nın, 95 ülkede eğitim faaliyetleri için resmi temas sağladığını aktaran Akgün:"34 ülkede anaokulundan üniversiteye dek 267 okulda 28 bini aşkın öğrenciyle eğitim-öğretim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bugün kökleri Anadolu'nun Ahilik bilinci ile derinleşen, eğitime ve insan gücüne daha fazla yatırım yapılması için çalışan MÜSİAD ile imzaladığımız iş birliği protokolünün, iki kurumun dünya çapında yürüttüğü faaliyetlere olumlu katkı sağlayacağını ümit ediyor ve bu açıdan son derece önemsiyoruz." yorumunu yaptı.