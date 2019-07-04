Son Dakika Haberleri: MÜSİAD'ın ABD şubesine "danışman STK" statüsü verildi
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MÜSİAD'ın ABD şubesine "danışman STK" statüsü verildi

16 dakika önce

NEW Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin ABD şubesi (MÜSİAD USA), Birleşmiş Milletler'de (BM) "danışman sivil toplum kuruluşu (STK)" statüsü kazandı.

MÜSİAD'ın ABD şubesine
NEW Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin ABD şubesi (MÜSİAD USA), Birleşmiş Milletler'de (BM) "danışman sivil toplum kuruluşu (STK)" statüsü kazandı.
BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC), MÜSİAD ABD'ye, BM nezdindeki uluslararası toplantılara katılım ve devletlerle STK'lerin buluştuğu toplantılarda söz hakkına olanak sağlayan "istişari statü" hakkı verdi.
STK'lerin BM çalışmalarına katılabilmesi için 54 üyeli BM Ekonomik ve Sosyal Konseyinden statü alması gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:29 Kaynak: AA
Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Güncel
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