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MÜSİAD'ın aylık istişare toplantısı

1 saat önce

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Karaman Şubesi aylık istişare toplantısı düzenlendi.

MÜSİAD'ın aylık istişare toplantısı, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Karaman Şubesi aylık istişare toplantısı düzenlendi.


Düzenlenen toplantıya, Karaman CHP Milletvekili İsmail Atakan Ünver, SGK Karaman İl Müdürü Serdar Fındık, İŞKUR Karaman İl Müdürü Kenan Ateş, MÜSİAD Karaman Şube Başkanı İbrahim Taşbaş, genç MÜSİAD üyeleri ve iş adamları katıldı.


Toplanma amaçlarının birlik ve beraberliği artırmak olduğunu belirten Karaman MÜSİAD Başkanı İbrahim Taşbaş, toplantıya katılan herkese teşekkür etti.


Kendisinin ekonomist olmadığını ama ekonomi konusunda bazı çalışmalara katıldığını belirten Milletvekili Ünver şunları kaydetti;

"Bizler bugün sizlerden sorunları dinlemenin daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Ben kendi mesleğim açısından ekonomiye baktığım zaman teşhisi adalet sisteminin iyi çalışmadığı üzerine kuruyorum, bunun gerekçesi de şu, sizler bir istihdam yaratıyorsunuz bir ekonomik değer ortaya koyuyorsunuz ancak arkanızda bir güvence olması gerekirken sizin yarın ne olacağınız belli olmuyor. Sizler yatırım yapıyorsunuz bir gecede bir el geliyor bütün mal varlığınızı oradan buraya aktarıyor. Bu ülkede yaşayan yatırımcılar için çok fazla problem olmuyor nasıl olsa burada yaşıyoruz adalet sistemi içinde bizler varlığımızı devam ettirmeliyiz başka seçeneğimiz yok diyoruz."

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:06 Kaynak: AA
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