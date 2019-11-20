MÜSİAD'ın düzenlediği Vizyoner Zirvesi için geri sayım başladı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından iki yılda bir düzenlenen Vizyoner Zirvesi, "Dijital Gelecek" temasıyla 27 Kasım'da 3'üncü kez gerçekleştirilecek.

Zirve öncesi basın toplantısında konuşan MÜSİAD Vizyoner İcra Kurulu Başkanı Muhammet Ali Özeken, Vizyoner19 Zirvesi ile dünyada meydana gelen dijital dönüşüm sürecine dikkati çekmeyi amaçladıklarını belirterek, bu zirveyle toplumsal, ekonomik ve siyasi anlamda farkındalık oluşturmayı planladıklarını söyledi.

MÜSİAD'ın temel hedefinin sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve toplumsal refah artışını olduğunu bildiren Özeken, "Çalışmalarının merkezine 'insan'ı koyan MÜSİAD, hedeflerini gerçekleştirmek için teknolojik bağımsızlığı ve katma değerli üretimin önemi idrak eden ve bu uğurda yaklaşık 30 yıldır gayretle çalışan Türkiye'nin en büyük iş insanları derneğinden biri konumundadır." ifadelerini kullandı.

Vizyoner19 ile Vizyoner Zirveleri'nin 3'üncüsünü gerçekleştireceklerini aktaran Özeken, şunları kaydetti:

"İlk zirvemizi 2015 yılında 'Gelecekte İş Yapmak', 2'ncisini 2017'de 'Dönüşen Dünyada Yeni Türkiye" temasıyla gerçekleştirmiştik. Vizyoner19 ile 4 yıllık tecrübemizi, icra kurulumuzun ufkuyla birleştirerek 'Dijital Gelecek' temasıyla çok daha dolu bir program hazırladık. Bu kapsamda yerli ve yabancı, iş dünyasından birçok önemli ismi Vizyoner19'da ağırlayacağız."

"Doğru hamlelerle bu çağı yakalayacağız"

Muhammet Ali Özeken, Vizyoner Zirveleri'ne katılımcı sayısının sürekli artış gösterdiğini belirterek, "İlk zirvemizde yaklaşık 3 bin, ikincisinde 4 bini aşkın katılımcıyı misafir etmiştik. Vizyoner19'un başlamasına 1 hafta olmasına rağmen şu an 7 bin 250 online başvuruya ulaştık. Bu sayının daha da artmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dijitalleşme sürecinin gelecek 20 yıl içerisinde mevcut mesleklerin büyük bir kısmında dönüşüme neden olacağına değinen Özeken, bu sürecin iyi değerlendirildiği takdirde iş dünyası için büyük fırsatlar barındırdığını belirtti.

Özeken, Türkiye'nin tarihi süreç içerisinde birinci, ikinci ve üçüncü sanayi devrimlerini kaçırdığını dile getirerek bilgi ve dijitalleşme çağı olarak adlandıran bu yeni dönemde Türkiye'nin aktif rol alması gerektiğine işaret etti.

Türkiye'nin "milli ve yerli üretim" mottosuyla özellikle son dönemde büyük bir atılım gerçekleştirdiğini vurgulayan Özeken, "Ancak bu durum yeterli değil. Yeni dönemde, Türkiye'nin gelecekte daha güçlü bir şekilde var olabilmesi gerekiyor. Doğru strateji ve yerinde hamlelerle bu defa çağı takip eden değil, teknolojide liderlik eden, yol açan bir ülke olmaya talibiz. Bunun için gerekli güç, inanç ve azme sahibiz. Çok çalışarak ve bu dönüşümün gereklerini doğru okuyarak, doğru hamlelerle bu çağı yakalayacağız." diye konuştu.

Özeken, Vizyoner19'un Birevim ana sponsorluğunda, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşeceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da zirveyi teşrif edeceğine sözlerine ekledi.

Vizyoner19 hakkında

Toplantıda verilen bilgilere göre, Vizyoner19 Zirvesi'nde ilk kez "Vizyoner Exchange" başlıklı "Business to Business" (B2B) programı düzenlenecek.

Vizyoner Exchange için özel geliştirilen model ile başta Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), İstanbul Teknopark, İstanbul Üniversitesi Entertech, YTÜ Yıldız Teknopark, ODTÜ Teknopark, BİST Özel Pazar Yeri, Genç MÜSİAD'dan seçilen yaklaşık 100 start-up firması yatırımcılarla bir araya gelecek.

Zirveye, kitapları ve konuşmalarıyla dünya çapında ses getiren Geopolitical Futures'un Kurucu Başkanı ve Siyaset Bilimci George Friedman ve Hyperloop Kurucu Ortağı Dirk Ahlborn konuşmacı olarak katılacak.

Zirvede, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut devletin dijital dönüşüme ve yatırıma yönelik hedef ve çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verecek.

Katılımcılar, "Ticaretin Dijital Ekosistemi", "Dijital Ekonomi ve Paranın Geleceği", "Geleceğin Şehirleri ve Kaynakları", "Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye" ile "Dijital Gelecek'te Değerlerimiz" başlıklı panelleri dinleyecek.

Vizyoner Zirvesi, Türkiye ve dünyadan önde gelen uzman, akademisyen ve iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda zirveye katılması beklenen diğer isimler şöyle:

"Mindmaze Yapay Zeka Teknolojileri Lideri Martin Ciupa, Global Resources Partnership Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öğütçü, Digital Reality Pazarlama Direktörü Ömer Wilson, Havelsan Genel Müdür ve Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Hamdi Atalay, Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane, Uipath Doğu Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, stratejist Abdullah Çiftçi, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, IGA CEO'su Kadri Samsunlu, Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz, Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Yıldırım, Av. Kerim Altıntaş, Teknopalas Genel Müdürü Fahrettin Oylum, Keiretsu Genel Müdürü Duygu Eren ve Grow In Emea Kurucu Ortağı Ali Rıza Babaoğlan."