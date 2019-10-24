Son Dakika Haberleri: MÜSİAD’ın ikinci durağı Singapur oldu
Son Dakika Ekonomi MÜSİAD’ın ikinci durağı Singapur oldu

MÜSİAD’ın ikinci durağı Singapur oldu

25 dakika önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Bursa Şubesi (MÜSİAD) üyelerinin, yurt dışı gezisi kapsamında ikinci durağı Singapur oldu.

MÜSİAD’ın ikinci durağı Singapur oldu, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Bursa Şubesi (MÜSİAD) üyelerinin, yurt dışı gezisi kapsamında ikinci durağı Singapur oldu.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Singapur, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:09 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni doğmuş bebeği, çöp kovasının yanına bıraktılar
Arabanın çarpması sonucu tedaviye alınan köpeğin ağlaması yürek burktu Meclis'e sunulması beklenen taslakla sporcuların vergileri artırılacak NBA'in en çok kazanına yine LeBron James oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 17:35:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MÜSİAD’ın ikinci durağı Singapur oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]