MÜSİAD’ın ikinci durağı Singapur oldu
25 dakika önce
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Bursa Şubesi (MÜSİAD) üyelerinin, yurt dışı gezisi kapsamında ikinci durağı Singapur oldu.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Bursa Şubesi (MÜSİAD) üyelerinin, yurt dışı gezisi kapsamında ikinci durağı Singapur oldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:09
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