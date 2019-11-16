MÜSİAD'ın Kars şubesi açıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kars Şubesi törenle hizmete açıldı.

Kars Valisi Türker Öksüz, açılışta yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın ülkenin üretimine, sanayisine, istihdamına katkı sağlayan ve bu yolda çok büyük gayret sarf eden önemli bir kuruluş olduğunu söyledi.

Şubenin Kars'ta açılmasını çok önemsediklerini ifade eden Öksüz, "MÜSİAD'ın ilimizde şube açıyor olmasını çok önemli bir dik duruş olarak, çok önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. İnanıyorum ki ilimizin kalkınması için sanayisinde, tarım, sanayisinde, tarımında, hayvancılığında turizmin ve diğer sektörlerde kalkınması için MÜSİAD'ın bizimle beraber çok önemli bir katkı sunacak." diye konuştu.

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ise Kars'ın dünyaya taşınmasının yolunun MÜSAİAD'dan geçtiğini belirterek, "Karslı bilsin ki MÜSİAD Başkanımız Kars'ın bir başka anlamda da, ticari anlamda da, ekonomik anlamda da marka olması ve dünyaya taşınması adına önemli bir misyon üstlendiler." ifadesini kullandı.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alması amacıyla mücadele verdiklerini aktardı.

Yerelde insanlarla birlikte olmaya önem verdiklerini dile getiren Kaan, "Biz güçlü bir ülkeyiz, bu topraklar bizim vatanımız. O zaman 60 bin şirketin bağlı bulunduğu 1 sivil toplum kuruluşunun Kars'a da gelmesi lazım, Kars'ı da markalaştırması lazım." dedi.

Açılışa, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, MÜSİAD Kars Şube Başkanı Şahin Aydın, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.