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MÜSİAD'ın "Muğla Dost Meclisi" toplantısı yapıldı - Son Dakika

MÜSİAD'ın "Muğla Dost Meclisi" toplantısı yapıldı

21.02.2022 18:22
MÜSİAD'ın "Muğla Dost Meclisi" toplantısı yapıldı

MÜSİAD Muğla Şubesi tarafından "Muğla Dost Meclisi" toplantısı düzenlendi.

MÜSİAD Muğla Şubesi tarafından "Muğla Dost Meclisi" toplantısı düzenlendi.

Şube binasında gerçekleştirilen etkinliğin konukları GEKA Muğla Yatırım Destek Ofisi uzmanlarından Mehmet Sert ve Hüseyin Çiftçi oldu.

GEKA yetkilileri tarafından MUSİAD üyelerine SOGEP 2022 projesi, devlet destekleri ve hibeleri hakkında üyelerin merak ettikleri konular hakkında bilgilendirme yapıldı.

Üyeler 2022 yılında kendi firmalarınca hayata geçirmeyi planlamalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Muğla MÜSİAD Şube Başkanı Kazım Demir, programın ardından katılımcılara plaket verdi.

Demir, Dost Meclisi toplantısının devam edeceğini söyledi.

Üyelerini Muğla'nın kurum amirleri ile buluşturmayı hedeflediklerini belirten Demir, "İleriki süreçlerde işletmelerinde başarıya ulaşmış İlimizin önde gelen işletme sahiplerinin başarı öykülerini dinlemek üzere konuğumuz olarak ağırlamayı planlamaktayız." dedi.

Program fotoğrafı çekimleri ile sona erdi.

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Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, DOST Partisi, Yatırım, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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