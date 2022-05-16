MÜSİAD'ın Trablus şubesi açıldı - Son Dakika

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Libya'nın başkenti Trablus'taki şubesinin açılışını yaptı.

MÜSİAD Libya şubesinin açılışına Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Huveyc, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türk-Libya İş Adamları Derneği (TULİB) Başkanı Murtaza Karanfil, Libya Sayıştay Başkanı Halid Şakşak, Trablus Belediye Başkanı İbrahim el-Halifi ve Türkiye'den 50 kişilik iş adamı heyeti katıldı.

Açılışta konuşan Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Huveyc, tarihten gelen Türkiye ve Libya arasındaki kardeşlik ilişkisini devam ettirmenin önemini vurgulayarak, "Geniş ticaret hacmimizi yeni projeler ve yatırımlarla geliştirmeliyiz. Önceliğimiz ise altyapı ve sürdürülebilir projelerin yapılması. Bunlardan ilki ise havalimanı projesi. Bu anlamda bir desteğe ihtiyaç duyuyoruz." dedi.

Huveyc, Libya'nın Afrika'ya açılan kapı konumunda olduğunu ve ülkede altyapı konusundaki eksikliklere dair bir harita taslaklarının bulunduğunu dile getirdi.

Libyalı Bakan, "Örneğin ülkenin güneyinde güneş panelleri ve tahıl konusunda yatırıma ihtiyacımız var. Türkiye'nin büyüyen ticaret hacmi ile beraber Libya'nın birinci dereceden ticaret ortağı olması beklentisindeyiz." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması hedefleniyor

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, geniş katılımlı MÜSİAD heyetini uzun yıllar sonra Libya'da görmenin ayrı bir önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ulusal Birlik Hükümeti'nin geçtiğimiz yıl teşkilinin ardından Başbakan Dibeybe beraberinde 13 bakan ile ülkemize ziyaret gerçekleştirdi. Libyalı bakanlar aramızdaki ilişkileri ve beklentileri çok güzel özetlediler. Bu konuda olumlu adımlar atıyoruz.

Bu olumlu adımların en önemlisini de MÜSİAD'ın bu güçlü katılımlı şube açılışı olarak görmekteyiz. En kısa zamanda iki ülke arasındaki artmakta olan ticaret hacmini eski seviyesinin misliyle üstüne çıkarmak arzusu içerisindeyiz."

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise Türkiye ve Libya arasındaki ekonomik ilişkileri çok daha ileri bir seviyeye taşıyacak iş birliklerine imza atabilme temennisinde bulundu.

Asmalı, "Bugün açılışını yaptığımız MÜSİAD Libya şubemizin hem MÜSİAD'a hem Türkiye'ye hem de Libya halkı için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Trablus Şubesi Başkanı da olan Türk-Libya İş Adamları Derneği (TULİB) Başkanı Murtaza Karanfil de MÜSİAD Libya şubesini açmanın, aksiyon safhasına geçtiklerinin en kuvvetli göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.