MÜSİAD, İngiltere'de tanışma etkinliği düzenledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İngiltere'nin başkenti Londra'da tanışma etkinliği düzenledi.

MÜSİAD İngiltere, üyeler arası ticareti geliştirmek amacıyla düzenlediği "3T - Tanı, Tanıştır, Ticaret Yap" temalı buluşmaya, İngiltere farklı sektörleri temsil eden çok sayıda iş insanı katıldı.

Katılımcılar arasında Avrupa Türk Markalar Birliği (ATMB) Başkanı Cafer Mahiroğlu, Londra Ticaret Baş Müşaviri Süleyman Beşli, Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Hamdi Güvenç, MÜSİAD İngiltere'nin üyeleri başta olmak üzere İngiltere'de yaşayan ticaret ve iş dünyası temsilcileri yer aldı.