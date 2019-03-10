Müsiad "İş Adamları Buluşması" Düzenledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kars
Şubesince, "İş adamları buluşması" düzenlendi.
Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Toplantıda, MÜSİAD'ın bölge ekonomisine yapacağı katkılar ve getirmiş olduğu yeni bölgesel ekonomik açılım imkanları ile Türkiye
'nin ekonomik gündemine ilişkin konular görüşüldü.
MÜSİAD Bölge Sorumlusu Muhammet Şirin, yaptığı konuşmada, Kars ekonomisinin kalkınması için çalışamları arttıracaklarını ifade ederek, "Kars kendi nüfusu içinde, kendi imkanları ölçüsünde bir ticaret hacmine sahip ve kendine göre bir iş hacmi var. Biz Kars'ı diğer illerimiz ile kıyaslatmayacağız. Tabii ki her şehir kendi ölçeğinde değerlidir. Kars da kendi içinde daha fazla iş hacmi sağlamalıdır." dedi.
Şirin, Kars'ta iş adamı Şahin Aydın
başkanlığında MÜSİAD'ın daha etkin bir şekilde çalışmalarına devam edeceğini sözlerine ekledi. AK Parti
İl Başkanı Adem Çalkın
da Kars'ın ekonomisinin kalkınması için önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.
Toplantıya, MÜSİAD Kars İl Başkanı Şahin Aydın, Kafkas Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Kars Ticaret Borsası Başkanı Metin Durmuş, Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KARSESOB) Başkanı Adem Burulday
, Memur-Sen
İl Başkanı Ebubekir Keleş ile MÜSİAD üyeleri katıldı.