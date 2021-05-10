MÜSİAD, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını kınadı Açıklaması - Son Dakika

MÜSİAD, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını kınadı Açıklaması

10.05.2021 16:29
MÜSİAD, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını kınadı Açıklaması, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamada, İsrail işgal güçlerinin ve fanatik Yahudilerin, Mescid-i Aksa'yı işgal ederek sadece Filistinlilerin ibadet ve yaşam haklarını ellerinden almakla kalmayıp her üç semavi dinin ortak noktası olan Kudüs'te adeta devlet tarafından izlenen bir terörü, dünyanın gözleri önünde sergilemekte olduğu vurgulandı.

Burada, Mescid-i Aksa'yı koruma adına dökülen her kanın, tüm İslam aleminin üzerinde vebal olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mübarek ramazan ayında ve Ramazan Bayramı'na günler kala uygulanan bu kasıtlı kışkırtma ve şiddetin seyircisi olmak, her Müslümanı ve insanı bu zulmün bir parçası da yapar. Müslümana bu aşamada düşen görev, Kur'an-ı Kerim'in emri üzerine, bu zulme karşı koymak ve bununla mücadele etmektir. Türkiye Cumhuriyeti devleti, en üst düzeyde yaptığı temaslar ile kendi olgunluğuna yakışan cihette, bu menfur hadiselerin sona erdirilmesi adına diplomatik ve siyasi adımlarını ciddiyetle atmaya devam etmektedir. Bizler iş dünyası olarak bu durum karşısında haklı tepkimizi, yine bize yakışır şekilde iktisadi olarak elbette göstermeliyiz.

Biz Türkiye ve dünyada 225 noktada aktif bir sermaye platformu ve aynı zamanda milletinin ve ümmetin yanında her daim destekçi olmuş ve bu şiar ile kendi müstakil değerlerini her daim muhafaza etmiş ve edecek bir sivil toplum kuruluşu olarak Mescid-i Aksa'ya ve onun temsil ettiği dini değerlere yönelik bu saldırıları kınıyoruz. Başta tüm İslam dünyasını, insanı önceleyen dünyadaki tüm sivil toplum kuruluşlarını, insan hakları savunucularını ve bu hakları destekleyen devletleri Mescid-i Aksa'ya yönelik bu saldırılara sessiz kalmayıp gereken tüm adımları atmaya davet ediyoruz."

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, İsrail, İslam, Aksa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını kınadı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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