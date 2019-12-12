MÜSİAD İsviçre şubesinin yeni ofisi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MÜSİAD İsviçre şubesinin yeni ofisi açıldı - Son Dakika

MÜSİAD İsviçre şubesinin yeni ofisi açıldı

6 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İsviçre şubesinin yeni ofisi Zürih'te açıldı.

MÜSİAD İsviçre şubesinin yeni ofisi açıldı, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İsviçre şubesinin yeni ofisi Zürih'te açıldı.

Rümlang bölgesindeki ofisin açılışına katılan Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, "Türk toplumunun örgütlenmesi büyük önem taşıyor" dedi.

Saygılı, MÜSİAD İsviçre şubesinin önemli hizmetlere vesile olacağını ifade etti.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise MÜSİAD İsviçre şubesinin her geçen gün güçlendiğini ve yeni mekanında Türkiye ile İsviçre arasında önemli bir köprü vazifesi göreceğini vurguladı.

MÜSİAD İsviçre şube Başkanı Şeref Yıldız da "2014 yılında kurulan MÜSİAD İsviçre şubemizin yeni hizmet ofisinin açılışına katılmanızla bizleri onurlandırdınız. Öncelikle bizden önce görev yapmış ve şubemize büyük emeği geçen arkadaşlara teşekkür etmeyi bir borç biliyorum." diye konuştu.

Yıldız, yeni ofislerinin başta MÜSİAD üyeleri olmak üzere tüm Türk iş insanlarının İsviçre'deki evi konumunda olacağını sözlerine ekledi.

Yapılan konuşmaların ardından MÜSİAD'ın yeni ofisi dualarla açıldı.

Programa ayrıca, Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi, İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) çatı organizasyonu olan İsviçre Türk Toplumunun (İTT) Başkanı Levent Karaağaç, ülkedeki iş insanları ve STK temsilcileriyle Avrupa'nın farklı ülkelerinden MÜSİAD şube başkanları da katıldı.

Açılışın ardından, MÜSİAD İsviçre şubesi Zürih'te bir otelde davetlilere gala yemeği verdi.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Türkiye, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:46 Kaynak: AA
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