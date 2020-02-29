MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "Devletimizin ve halkımızın yanındayız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, 'Devletimizin ve halkımızın yanındayız' - Son Dakika

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "Devletimizin ve halkımızın yanındayız"

6 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, İdlib'de 36 askerimizin şehit olmasına neden olan saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, devletin ve halkın yanında olduklarına vurgu yaptı.

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı,

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, İdlib'de 36 askerimizin şehit olmasına neden olan saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, devletin ve halkın yanında olduklarına vurgu yaptı.


MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, İdlib'de 36 askerimizin şehit olmasına neden olan saldırılarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada, devletin ve halkın yanında olduklarına vurgu yapan Saygılı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihi boyunca hiçbir zaman başka bir devletin toprak bütünlüğünü bozacak işgal ya da ülke düzenini bozacak bir saldırının içinde yer almadığını kaydederek, devletimizin yanı başımızdaki büyük bir tehdide karşı kendi ulusal güvenliğimizi korumak amacıyla İdlib'de bulunduğunun altını çizdi.


Saygılı, "Bizler gerek Soçi, gerekse Astana süreçlerinde sorun artırıcı değil çözüm öneren taraf olarak var olduk ve bu süreçlerde devlet geleneğimizin birleştiricilik ve koruyuculuk ilkeleri ile hareket ettik. Suriye'deki savaş haline sadece diplomatik ve askeri bir kriz yönetimi olarak bakmadık. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak olaya insani hassasiyetler ile yaklaşan tek ülke olduk ve oradaki insanlık dramını çözmeye gayret ettik. Mehmetçiğimiz, daima mazlumun yanında, zalimin karşısındadır. Dünyanın iyiliği için cephede, insanlık adına siperdedir. Hakları ellerinden alınanların imdadına koşmak için seferdedir" dedi.


"Şanlı Türk ordusu gerekeni yapacaktır"


Rejim güçlerinin, Münbiç mutabakatı çerçevesinde belirlenen sınırları 'teröristlere yönelik operasyon' bahanesiyle ihlal ettiğini vurgulayan Saygılı, şöyle konuştu: "Türkiye'nin, zorlu kış şartlarında evlerini terk etmek zorunda kalan mültecilerin evlerine dönebilmesi ve güvenli koridor açılabilmesi için yaptığı ateşkes ve geri çekilme çağrılarına kulak tıkayan rejim kuvvetleri ve hamileri, hukuksuz eylemlerine devam etmektedir. Haklı gerekçelerle bulunduğumuz topraklarda uğradığımız saldırılar, hiçbir uluslararası hukuk ilkesine uymamakta, uluslararası anlaşmalara ters düşmektedir. Rejimin hukuksuz eylemleri ve Mehmetçiğe yönelik saldırılarına karşı, şanlı Türk ordusunun gerekeni yapacağından şüphemiz yoktur. Beraberliğimizi korumak ve her zaman yaptığımız gibi zor zamanda kenetlenmek bize ve kültürümüze yakışan bir hareket olacaktır. Devletimizin ve milletimizin maddi manevi huzuru ve menfaatleri gözetilerek alınacak her kararda ve gerek masada diplomatik yollarla gerekse sahada askeri önlemlerle atılacak adımlarda, MÜSİAD olarak tüm imkan ve gücümüzle devletimizin ve halkımızın yanında olduğumuzu kesin ve net bir şekilde beyan ederiz. Allah şehitlerimizin mekanını cennet eylesin, ailelerine sabırlar versin. Milletimizin başı sağ olsun, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz." - İZMİR

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, İdlib, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'de şehit düşen Tolga Can Yılmaz'ın eğitiminden son görüntüleri ortaya çıktı
İdlib'de askerlerimizin şehit edildiği yer ilk kez görüntülendi Türkiye-Yunanistan sınırında düzensiz göçmen hareketliliği artıyor Son dakika: TSK'nin düzenlediği misilleme saldırılarında rejimin 2 generali ve 1 albay öldürüldü

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 18:53:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "Devletimizin ve halkımızın yanındayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]