MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı: 'Ticaret Savaşlarından Kazançlı Çıkabiliriz'

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Medya Platformu Başkanı Ahmet Kaplan ve platform üyesi gazeteci-yazarlar ile bir araya geldi. MÜSİAD İzmir olarak kent ekonomisinde çok önemli roller aldıklarını kaydeden Saygılı, İş dünyasının ekonomiye bakışına yönelik değerlendirmelerde bulundu.



İş dünyasının ekonomiye bakışı ve beklentileri başta olmak üzere güncel konular hakkında çarpıcı açıklamalarda bulanan MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, MÜSİAD olarak İzmir ekonomisinde önemli bir güç olduklarını kaydederek, 8500 yıllık İzmir kentinin, farklı dünya insanlarının ortak buluşma merkezi olduğunu dile getirdi. Saygılı, "İzmir, uluslararası coğrafyada ender nadide şehirlerden biridir. Amacımız, bu güzel kenti en iyi şekilde temsil etmektir. Yaşadığımız topraklarda, vatanımızda neler yapabiliriz, ülke ekonomimize ve kültürümüze nasıl katkılarda bulunabiliriz, bunun için çaba sarf ediyoruz" dedi.



Her kriz bir fırsat oluşturur



1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği'nden mezun olduğunda, bugünkü adıyla Körfez krizinin beraberinde getirdiği sorunlar nedeniyle; akademik hayata devam edemediğini ve ticarete atıldığını dile getiren Saygılı, "5 Nisan kararları, Avrupa Birliği, Gümrük Birliği süreçleri, Uğur Mumcu cinayeti, Eşref Bitlis'in şehit edilmesi ve 28 Şubat hadisesi ülkemizi karanlık bir sürece sürükledi. Akabinde 2001 krizi ve 2008 küresel kriz, ülkemizi olumsuz etkiledi. Oysaki her kriz bir fırsat oluşturur. Düşen olmayıp, buradan nasıl kalkarız, nasıl güçlü bir Türkiye ekonomisi oluşturabiliriz kaygısı içinde olduk. İşte MÜSİAD, bu duygularla kurulmuştur. MÜSİAD, birbirinin bereket kapısı olan, birbirinin menfaatini ülke menfaati olarak gören güçlü bir kurumdur" dedi.



İzmir'de 44 bin kişiye doğrudan iş sağlıyoruz



Yurt içi teşkilatlanmasında 81 ilde 89, yurt dışında ise 95 ülkede 225 şube ve temsilciliklerinin olduğunu kaydeden Saygılı, toplam 11 bin üyenin 320'sinin İzmir MÜSİAD'a ait olduğunu belirterek toplamda 44 bin çalışanla İzmir ekonomisinin %18'ine hitap ettiklerini belirtti. MÜSİAD İzmir Şubesi olarak İzmir ekonomisinde çok önemli bir rol aldıklarını ifade eden Saygılı, İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) üye ödül töreninde yer alan MÜSİAD üyelerinden bahsederek, hem ihracata katkıda bulunduklarını, hem de vergi ödemede önemli bir kurum olduklarını dile getirdi.



Bu ülkede yüzde 7500 faiz oranları yaşandı



İş dünyasıyla medyanın birlikte bir bütün olarak hareket etmesi halinde, ülkemizin sağlıklı bir şekilde kalkınabileceğinin önemine değinen Saygılı, "İş dünyası ve basın, bir elmanın iki yarısı gibidir. İş dünyası gelişirse, istihdam artar ve medya emekçilerinin de doğru haber yapma azmi yükselir. Aksi durumda 2001 krizi hepimizin malum bir örneğidir. 7 Şubat sabahı 8'de televizyonları açtığımızda 1 saat içinde yüzde 7500'e çıkan faiz oranları ülkemizde dramatik sahneler yaşatmıştı. Gazeteler kapandı, tirajlar düştü. İşsizlik arttı, intiharlar kendini gösterdi. Ülke olarak zor günlerden geçtik. Bir daha böyle sıkıntıları yaşamamak için birlikte hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.



Değerlerimize ve gençliğimize sahip çıkalım



Ülkelerin geleceğini o toplumun kültürel değerleri, kadim medeniyeti ve geleceğe bakan vizyonunun şekillendirdiğini söyleyen Saygılı, "Bizlere düşen, günümüzde modern ve emperyalist toplumların oluşturduğu değersizleştirme ve değerleri yok etme anlayışıyla mücadele ederek gençliğimize sahip çıkmak olmalıdır" dedi.



Ticaret savaşları içindeki biyolojik savaş



Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsünü, son 15 yıldır dünyada süregelen ticaret savaşlarının bir yansıması olarak gören Bilal Saygılı, "Artık ülkeler, asker çıkartıp nükleer silah kullanarak saldırmıyor ve işgalde bulunmuyor. Bunların yerini ticaret savaşları ve kültür savaşları aldı. Uluslararası ülkelerin merkez bankaları ve büyük şirketlerin kartelleri birbirini çökertme hamlelerinde bulunuyor. Çin merkez bankasının bozmadığı dolar rezervi 1.8 trilyon dolar. Bunun yüzde 80'i altına bağlı. Altına bağlanmış rezerv kültürünün çok zorlanacağını düşünmüyorum. ABD ve Batı Avrupa ülkelerinin, Çin'e karşı yapmış olduğu bir hamle olarak bakmak lazım. Canımız isterse 3-4 bin kişiyi öldürerek hizaya getiririz mesajı verilmek isteniyor. Çin bundan etkilenmeyecek ama karşılıklı uzlaşmayla ders alacaktır. 'Ben sizsiz yapabilirim' diyen bir dünyadan, 'beraber yapabiliriz' diyen bir dünyaya geçecek. Daha net bir ifadeyle söylemek gerekirse bu hadise ticaret savaşları içindeki biyolojik savaştır. Bu hamlelerle dünya para hareketi yüzde 10 yer değiştirdi. Kanaatimce Mayıs 2020'de süreç eski haline döner. Çin'deki korona çalkalanmasından ekonomik alanda faydalanmamız durumunda, ülkeye giren ithalatın yüzde 7'sinin, Türk ekonomisi tarafından üretilmesiyle, ihracat rakamlarındaki artış miktarı yüzde 15'leri bulacaktır. Matematik yalan söylemez" diye konuştu.



Ülkemize ve kentimize güvenin eseri



2018 yılında İzmir'e 715 yabancı firma yatırım için geldiğini ve 2019 yılında ise İzmir'e gelen firma sayısının 916'ya ulaştığını söyleyen Bilal Saygılı, "Bu artış, yurt dışında hem ülkemize, hem de kentimize yönelik bir güvenin eseridir. Dünyanın her bölgesine iş seyahatlerimiz oluyor. Geçmişte, ülkemize yönelik dedikodudan öteye geçmeyen kurgular vardı. Şimdi ise uluslararası alanda Türkiye'ye yönelik güçlü bir güven gözlemliyorum. İstemeyerekte olsa, bizi kabul etmek zorunda kaldılar" dedi.



Kemalpaşa'da bulunan Saygılı Rulman'da gerçekleşen toplantı sonunda, MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, işbirliği içinde olma niyetini yineleyerek, İzmir Medya Platformu Başkanı Ahmet Kaplan ve platform üyelerine katılımlarından dolayı teşekkürlerini sundu. - İZMİR