Müsiad İzmir Başkanı: "Dönüşüm Adımları Paketi Yeni Hikayemizin İlk Adımı"

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, yeni reform paketinin sektörü pozitif anlamda rahatlatacağını belirterek, "Açıklanan paketin Türkiye 'nin ihtiyacı olan kabuk değişiminin ilk safhası ve yeni hikayemizin ilk adımı olarak hepimize hayırlar getirmesini dileriz" dedi.Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak 'ın açıkladığı "Yapısal Dönüşüm Adımları" paketine ilişkin yazılı açıklama yaptı.Bugüne kadar MÜSİAD olarak da dile getirilen kalemlerin ele alındığını ifade eden MÜSİAD İzmir Başkanı Saygılı, "Sayın Berat Albayrak tarafından açıklanan Yapısal Dönüşüm Adımları paketinin ülkemiz ekonomik hayatı için güzel gelişmelere vesile olması en büyük temennimizdir. Yeni ekonomi paketi başta olmak üzere ekonomik tedbir ve reform çalışmalarının, MÜSİAD'ın içinde aktif olarak bulunduğu, iş dünyası temsilcileri ile istişareler ekseninde hazırlanmış olması çoğulcu yönetim anlayışının hayata geçirilmesi adına oldukça önemliydi. Bu hassasiyetlerinden ötürü ekonomi yönetimine teşekkürlerimizi sunarız. MÜSİAD olarak sıklıkla dile getirdiğimiz kalemlerin bu pakette yer alması bizleri memnun etmiş ve ülkemizin refahına katkı sağlamak adına "Meselesi Türkiye" olan her kesimin beraberlik duygusu içinde nasıl kenetlenebileceğini bir kez daha göstermiştir. Enflasyonla mücadelede arz-talep dengelerinin kapsamlı planlar dahilinde ele alınması, vergi reformu gereksinimi, tarımsal üretimde arz yanlı planlamaların hayata geçirilmesi, gıda enflasyonunu önleme odaklı modelin benimsenmesi ve bu konuda kapsamlı çalışmaların başlatılması ekonomimizi daha da güçlendirecektir" ifadelerini kullandı."Sektörü pozitif anlamda rahatlatacak"Yeni paketin sektörü pozitif anlamda rahatlatacağına işaret eden Bilal Saygılı, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ayrıca konkordato ve kredi yapılandırma sorunlarının yasal çerçeve içerisinde çözümlenmesi, Girişim Sermayesi Fonu ve Gayrimenkul Fonu modellerinin benimsenmesi ve kıdem tazminatı meselesinde birleşik fon modeline geçilmesi, ihracat bazlı üretim modellerinde stratejik sektörlerin güncellenmesi ve kredilendirme sistemlerinde öncelikli hale gelmesi ve tarımda milli marka oluşturma stratejisinin benimsenmesi pozitif anlamda sektörleri rahatlatacaktır. Bankacılık sektörüne yönelik atılması planlanan dönüşüm adımları finans sektörüne yönelik sorunların çözümünde kritik bir misyon üstlenecektir. Dolaylı vergilerin azaltılmasına yönelik adımların; toplam gelirin toplumun her katmanında daha adil dağılmasında önemli bir fırsat oluşturacak. Yapısal Dönüşüm Reformu'nun hayata geçirilmesi konusunda elimizden gelen tüm desteği MÜSİAD olarak vermeye her zaman hazır olduğumuzun altını tekrar çizeriz. 4,5 yıl sürecek seçimsiz yönetim döneminde açıklanan paketin Türkiye'nin ihtiyacı olan kabuk değişiminin ilk safhası ve yeni hikayemizin ilk adımı olarak hepimize hayırlar getirmesini dileriz." - İZMİR