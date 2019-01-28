MÜSİAD İzmir'de Bilal Saygılı Dönemi

İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu'nda gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısına İzmir Valisi Erol Ayyıldız , MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Ak Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Alpay Özalan, Yaşar Kırkpınar, Bölge ve İl Müdürleri STK Başkanları ve Yöneticileri, MÜSİAD İzmir Şubesi üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Divan Başkanlığını Ak Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün yaptığı 22 Olağan Genel Kurulda tek liste ile gerçekleşen seçimlerde Saygılı Rulman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi Bilal Saygılı MÜSİAD İzmir Başkanı seçildi.

Genel Kurulda Kuran-ı Kerim Tilaveti, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı, ve MÜSİAD Sinevizyon filmi gösteriminden sonra açılış konuşması yapan MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü tarifi zor, ama güzel duygular içinde olduğunu ifade ederek, "5 yıl önce, üstlendiğim MÜSİAD İzmir Başkanlığımı, bugün devredeceğim. Çok güzel ellerden teslim aldık ve bundan sonra da yeni başkanımızla çok daha güzel yerlere geleceğinden hiç şüphem yok" dedi.

MÜSİAD İzmir üyelerinin bugün 25 bin kişiye istihdam sağladığını söyleyen Ülkü, "MÜSİAD olarak yurt dışında 78 farklı ülkede toplamda 208 nokta ile ülkesine hizmet etmek için var gücüyle çalışan kurum olmanın verdiği güçle biz de hizmet etmeye çalıştık. Biz ülkemiz için çok daha fazlasını yapmaya hazırız, ülkemiz için sorumluklarımız olduğunun bilincindeyiz. Yakın tarihte hepimiz, ülkemiz ciddi saldırılarla karşı karşıya kaldık. 17-25 Aralık FETÖ kumpasıyla yapılan saldırıları unutmadık, aynı şekilde 15 Temmuz'u unutmadık. En son 10 Ağustos'ta ekonomik olarak yaptıkları saldırıyı da unutmadık. Biz birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece Allah'ın izniyle bizi hiçbir zaman yıkamayacaklar" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda veda eden Ümit ülkü, "Bu vesileyle, bayrağı devralacak Başkanımıza ve Yönetim Kuruluna, başarılar diliyorum. Başkanlık görevim süresince, desteklerini esirgemeyen; Başta, Sayın Genel Başkanımıza, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Başkan ve Yöneticilerine, faaliyetlerimizi kamuoyuyla paylaşmamızı sağlayan basın mensuplarına, bu onurlu yükü benimle birlikte omuzlayan; Yönetim Kurulu Üyelerimize Sektör Kurulu Başkanlarımıza, profesyonel kadromuza ve bu güzel aileyi oluşturan Üyelerimize, teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan oylama sonunda kürsüye gelerek teşekkür konuşması yapan MÜSİAD İzmir yeni Başkanı Bilal Saygılı, "Bugün yeni yönetim kurulumuz adına konuşuyorum. Bu kutlu göreve bizi layık gördüğünüz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, kurucularımıza, derneğimizi çınarlaştıran tüm genel başkanlarımıza, İzmir'de başarıyla hizmet veren Şube Başkanlarımız muhterem Ömer Cihad Akay, Mütteki Sezen, Mustafa Altınok, Hüseyin Kılınç, Abdurrahman Çabuk, İzzet Alagöz, Cemal Öztürk ve Ümit Ülkü'ye, MÜSİAD düşüncesine fikren ve bedenen destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Görevi devraldığımız Ümit Başkanımız ve yönetim kuruluna da, başarılı hizmetleriyle çıtayı daha da yükselttikleri için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Yıllardır çeşitli kademelerinde görev aldığı MÜSİAD'ın "kardeşlik platformu" ve "bereket kapısı" olduğunu söyleyen Bilal Saygılı, "İzmir'deki üyelerimizin işlerinin daha da büyümesi, ihracatlarının yaygınlaştırılarak artırılması, üretici üyelerimizin savunma sanayiine teşvik edilmesine öncelik vereceğiz. Ayrıca bölgedeki şubelerimizle daha sıkı işbirliği yapılarak ticaret hacimlerimizin artırılması, üyelerimizi faiz belasından kurtaracak eğitimler verilmesi, Genç MÜSİAD'ın büyütülerek daha aktif hale getirilmesi, ilim adamlarımızdan, akademisyenlerimizden daha fazla faydalanılması gibi yepyeni projeleri hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Tam bir takım ruhuyla, istişareye önem vererek başarılı sonuçlar alacaklarına inandıklarını ifade eden Saygılı, "Tabii, bunu ancak siz değerli üyelerimizin duaları, katkıları ve istişareleriyle başarabiliriz.Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Devletimize, milletimize, şehrimize yüz akıyla hizmet edip, görevimizi başarılı bir şekilde tamamlamayı nasip etsin" dedi.

Genel Kurul Toplantısına katılan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız da birer konuşma yaptı.

Bilal Saygılı Başkanlığındaki iki yıl süre ile görev yapacak olan yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Taha Yasin Öztürk, Gökhan Temur, Op. Dr. Fatih İnmez, Ziya Bolgönül, Bilal Kırkpınar, Aydın Elçiboğa, Yakup Dabak, Av. Murat Unganer, Şaban Bolat, Selim Gökdemir, Erhan Ünver, Hasan Aşık, Hakan Şekerci, Ahmet Mutlubaş, Mehmet Telingün, Ali Mamak, Sinan Çelik, Safa Narlı, Abdülkadir Süha Kam, Adem Seçilmiş, Ayhan Barkın, Dr. Mustafa Yaşar, Mustafa Büyükbebeci, Aslan Bilgi.

Denetleme Kurulu Üyeleri ise, Cüneyd Dayhan, Mehmet Tosun, Mustafa Alkan, Zübeyir Bozkurt, Dumlu Kara ve Engin Şahin'den oluştu.