Üye Girişi
MÜSİAD İzmir'de Kenya ile ticaret konuşuldu - Son Dakika

MÜSİAD İzmir'de Kenya ile ticaret konuşuldu

30.08.2021 09:48
MÜSİAD İzmir'de Kenya ile ticaret konuşuldu, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, Kenya Büyükelçisi Korgeneral Johnson Mogoa K.Ondieki'ni misafir ederek "Kenya ile İş Yapmak" konulu toplantı düzenledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, Kenya Büyükelçisi Korgeneral Johnson Mogoa K.Ondieki'ni misafir ederek "Kenya ile İş Yapmak" konulu toplantı düzenledi.

MÜSİAD İzmir Şubesi, Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda gerçekleştirilen "Kenya ile İş Yapmak" konulu toplantıda Kenya Ankara Büyükelçisi E. Korgeneral Johnson Mogoa K.Ondieki'ni konuk etti. Türkiye ile Kenya arasındaki ticaretin masaya yatırıldığı toplantıda, İzmir-Kenya ticaretine yönelik fırsatlar değerlendirildi.

"Afrika ile aramızda kardeşlik hukuku var"

MÜSİAD İzmir Başkan Yardımcısı ve Global Saha-Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Zekeriya Hazırbulan, iş seyahati nedeniyle toplantıya katılamayan MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı'nın selamlarını ileterek başladığı toplantıda, Türkiye'nin en güçlü ve dünyanın sayılı sermaye platformlarından MÜSİAD'ın Türkiye'de 89 noktada, dünyada 95 ülkede 225 irtibat noktasıyla etkinliğinden söz etti. Büyükelçi Ondieki'ni ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Hazırbulan, MÜSİAD'ın Afrika'da 13 şube ve 2 temsilcilikle hizmet verdiğini hatırlattı. Hazırbulan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'nin "Afrika'ya Açılım Politikası" ile son 18 yılda siyasi, insani, ekonomik ve kültür alanlar başta olmak üzere birçok boyutta başarılı çalışmalar yürüttüğünü ve MÜSİAD'ın da kıtada etkinliğini artırdığını kaydetti.

"Kenya önemli bir merkez"

Hazırbulan, "Türkiye; Asya, Avrupa ve Afrika kıtaların kesişme noktasında enerji, ulaştırma ve iletişim ağlarının merkezinde stratejik ülkelerinden biri konumundadır. Benzer şekilde Kenya da bölgesinde stratejik konumuyla öne çıkmaktadır. Afrika, gelecek için önemli bir coğrafya ve aktördür. Bu bağlamda Kenya da önemli bir merkez, önemli bir stratejik alan ve bizim Afrika'daki stratejik ortaklarımızdan bir tanesidir. Afrika'yla aramızda kardeşlik hukuku var. Ticari ilişkilerimizi de bu kardeşlik hukuku temelinde geliştiriyoruz. İş insanları olarak İzmir ve Kenya'nın sahip olduğu avantajları en iyi şekilde değerlendireceğimize inanıyoruz. MÜSİAD İzmir iş dünyası temsilcileri olarak karşılıklı güven tesis ederek Kenya'yla ekonomik ilişkilerimizi hep birlikte geliştirip güçlendireceğiz" dedi.

"Kenya yatırım fırsatları sunuyor"

Kenya Ankara Büyükelçisi E. Korgeneral Johnson Mogoa K.Ondieki, toplantıda MÜSİAD İzmir üyelerine sunum gerçekleştirerek yatırım fırsatlarını anlattı. Kenya ile Türkiye arasındaki ticaretin istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü ifade eden Ondieki, Kenya'nın üretime odaklandığını ve ülkeye yatırımda bulunan iş insanlarına geniş yatırım fırsatları sunduğunu belirtti. Ondieki, "Toplantımızın Kenya ile İzmir arasında tüm ticari alanlarda ilişkilerimize güçlü bir ivme kazandıracağını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta tarafından desteklenen ekonomik plan çerçevesinde, Türkiye ile müstakbel ortaklar, yatırımcılar ve iş insanları ile sıkı çalışmalar yürütüyoruz. Kenya başlıca dört alana odaklanmaya çalışıyor; üretim, uygun fiyatlı konut, herkesi kapsayan sağlık ve gıda güvenliği. Bu çerçevede ülkemizin 2030 vizyonu doğrultusunda Kenya'nın kalkınma tasarısına öncülük etmesi beklenmektedir. Kenya'nın Türkiye büyükelçisi olarak ülkelerimiz arasındaki karşılıklı ilişkileri daha da güçlendirmeye yardımcı olmaktan onur duyuyorum" diye konuştu.

Toplantının sonunda MÜSİAD İzmir Başkan Yardımcısı ve Global Saha-Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Zekeriya Hazırbulan, Kenya Ankara Büyükelçisi E. Korgeneral Johnson Mogoa K.Ondieki'ne hediye takdim ederek katılımlarından dolayı teşekkür etti. - İZMİR

MÜSİAD İzmir'de Kenya ile ticaret konuşuldu
MÜSİAD İzmir'de Kenya ile ticaret konuşuldu
MÜSİAD İzmir'de Kenya ile ticaret konuşuldu
MÜSİAD İzmir'de Kenya ile ticaret konuşuldu

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Türkiye, İzmir, Kenya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD İzmir'de Kenya ile ticaret konuşuldu - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Atatürk'ün Büyük Taarruz hikayesi: O, kurtuluşumuz için harekete geçerken düşmanları çay partisinde sanıyordu 10:45 Atatürk'ün Büyük Taarruz hikayesi: O, kurtuluşumuz için harekete geçerken düşmanları çay partisinde sanıyordu MasterChef Türkiye'nin ilk hafta elenen yarışmacısı belli oldu 10:28 MasterChef Türkiye'nin ilk hafta elenen yarışmacısı belli oldu Şeyma Subaşı, Aşka geldi! Mısırlı sevgilisiyle özel anlarını paylaştı 10:22 Şeyma Subaşı, Aşka geldi! Mısırlı sevgilisiyle özel anlarını paylaştı
Koronavirüse yeni bir varyant daha eklendi! C.1.2 varyantı çok daha hızlı yayılıyor 10:18 Koronavirüse yeni bir varyant daha eklendi! C.1.2 varyantı çok daha hızlı yayılıyor Gelinin testi pozitif çıktı, çiftin düğünü mahalleli için kabusa dönüştü! 22 kişi karantinada 10:10 Gelinin testi pozitif çıktı, çiftin düğünü mahalleli için kabusa dönüştü! 22 kişi karantinada Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, çıtayı zirveye koydu: Artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz 07:28 Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, çıtayı zirveye koydu: Artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz
Bikinili pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Ebru Şallı, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı 23:06 Bikinili pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Ebru Şallı, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Tam 300 kilo ağırlığında! Ava çıkan balıkçılar tarafından fark edilen ölü fok, iş makinesiyle sudan çıkarıldı 22:44 Tam 300 kilo ağırlığında! Ava çıkan balıkçılar tarafından fark edilen ölü fok, iş makinesiyle sudan çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
10:44 Atatürk'ün Büyük Taarruz hikayesi: O, kurtuluşumuz için harekete geçerken düşmanları çay partisinde sanıyordu
10:41 Karı koca kavgası kanlı bitti! Cinnet geçiren kadın, kocasını öldürdü
10:32 Kılıçdaroğlu'na, Çorum gezisinde tepki gösteren kadın konuştu: Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi
10:30 Üst geçitten tren raylarına uçtu! Korkunç kazada: 1 ölü, 5 yaralı
10:28 MasterChef Türkiye'nin ilk hafta elenen yarışmacısı belli oldu
10:26 Atatürk'ün, Time dergisine kapak olan en meşhur fotoğrafının hikayesi hüzünlendirdi
10:22 Şeyma Subaşı, Aşka geldi! Mısırlı sevgilisiyle özel anlarını paylaştı
10:19 Taliban sözcüsüyle yayın yaparak gündem olmuştu! Afgan sunucunun ülkeden kaçtığı öğrenildi
10:18 Koronavirüse yeni bir varyant daha eklendi! C.1.2 varyantı çok daha hızlı yayılıyor
10:16 Jose Mourinho, Trabzonspor'un galibiyetine alkış yorumuyla destek verdi
Meteoroloji'den uyarı geldi! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış olacak Meteoroloji'den uyarı geldi! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış olacak         
10:46
Kılıçdaroğlu'na, Çorum gezisinde tepki gösteren kadın konuştu: Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi Kılıçdaroğlu'na, Çorum gezisinde tepki gösteren kadın konuştu: Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi         
10:32
Atatürk'ün, Time dergisine kapak olan en meşhur fotoğrafının hikayesi hüzünlendirdi Atatürk'ün, Time dergisine kapak olan en meşhur fotoğrafının hikayesi hüzünlendirdi         
10:26
Taliban sözcüsüyle yayın yaparak gündem olmuştu! Afgan sunucunun ülkeden kaçtığı öğrenildi Taliban sözcüsüyle yayın yaparak gündem olmuştu! Afgan sunucunun ülkeden kaçtığı öğrenildi         
10:20
Jose Mourinho, Trabzonspor'un galibiyetine alkış yorumuyla destek verdi Jose Mourinho, Trabzonspor'un galibiyetine alkış yorumuyla destek verdi         
10:16
13 yıl önce yanan ormanlık alan yeniden yemyeşil bir görüntüye kavuştu 13 yıl önce yanan ormanlık alan yeniden yemyeşil bir görüntüye kavuştu         
08:24
Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi         
23:21
3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı 3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı         
23:02
Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış         
22:22
Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik         
20:25
Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı         
19:32
Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti         
17:49
Antalya'da korkunç kaza! 17 yaşındaki genç stajyer hayatını kaybetti Antalya'da korkunç kaza! 17 yaşındaki genç stajyer hayatını kaybetti         
15:28
Adana Demir Başkanı'ndan Balotelli'ye ince ayar: Böyle yapacaksan geri dönme Adana Demir Başkanı'ndan Balotelli'ye ince ayar: Böyle yapacaksan geri dönme         
15:19
Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK         
15:03
Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi         
14:20
Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2021 10:50:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MÜSİAD İzmir'de Kenya ile ticaret konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement