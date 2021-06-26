MÜSİAD İzmir'de 'Umman Ticaret Fırsatları' konuşuldu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Umman Sultanlığı Al Buraimi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zahir Bin Muhammed Al Kaabi ve heyetinin katılımıyla düzenledikleri toplantının iki ülke arasındaki ticaret hacmini arttıracağını söyledi.

"Umman Ticaret Fırsatları" konulu toplantıda MÜSİAD İzmir Şubesi üyeleri, Umman Sultanlığı Al Buraimi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zahir Bin Muhammed Al Kaabi ve heyetini ağırladı. Umman, Orta Doğu pazarı ve bölgesel ticaretin konuşulduğu programda Tunus İzmir Fahri Konsolosu ve MÜSİAD İzmir üyesi Sabuhi Attar, ülkeye ziyaretini ve yatırım fırsatlarını anlattı.

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı yaptığı konuşmada, Türkiye'deki önemli sanayi kuruluşları ve dallarının İzmir'de bulunduğunu ifade ederek, İzmir'in ekonomik büyüklüğüne işaret etti. Orta Doğu bölgesine ticaretin her geçen gün arttığını ve pazarda önemini arttırdığını aktaran Saygılı, "Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan'ın riyasetinde dünyanın en yaygın iş örgütü ağına sahip MÜSİAD, olarak yaptığımız faaliyetlerle Türk iş insanlarının bölgede daha etkin olması için çalışıyoruz. Bu çalışmalarla başta Ortadoğu ve Mena Bölgesi olmak üzere Türkiye'nin bölgede bir cazibe merkezi olacağını düşünüyoruz" dedi.

"Ticaret hacmini arttırmayı, üyelerimizi bekleyen fırsatları konuşma imkanı bulduk"

Saygılı, "Umman Ticaret Fırsatları programımızda Başkan Zahir Bin Muhammed Al Kaabi ile Türkiye ile Umman arasındaki ticaret hacmini arttırmayı, üyelerimizi bekleyen fırsatları konuşma imkanı bulduk. Bölgeye yatırımın yanı sıra ihracat ve ithalatın geliştirilmesi noktasında fikir alışverişinde bulunmamız memnuniyet vericiydi. Sayın Kaabi'ye ve heyetine çok teşekkür ederiz. MÜSİAD İzmir Şubesi olarak, başta üyelerimizin bölgeye ticaretini arttırması ve Umman'la ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu vesile ile kardeşlik bağlarımızın daha da güçleneceğine inancım tamdır" diye konuştu.

Umman Sultanlığı Al Buraimi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zahir Bin Muhammed Al Kaabi, Umman Sultanlığı'nın en büyük yedi sanayi bölgesinden biri olan Al Buraimi'nin ekonomisini ve iş fırsatlarını açıkladı.

Kaabi, "Türkiye'nin büyük ve güçlü bir devlettir ve yerine ayrıca onun bu seviyesini üst sıralara çıkartan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Ticarette ve sanayideki üretimde Türkiye'nin ilerleyişini müşahede ediyoruz. Türk malları, Umman dahil tüm dünyada kabul görmektedir. Bu anlamda Umman'a ve tüm Körfez bölgesine ihracat ve yatırımlarınızda sizin yanınızdayız. Türkiye-Umman arasında karşılıklı ticaretimizi geliştirmek istiyoruz. İhracat ve ithalat kalemlerimizde birbirimize katkıda bulunacağımız alanlar mevcut. Bu toplantımızda fırsat alanlarını işaret ederek MÜSİAD üyelerinin istifade etmesini ve ülkemizdeki imkanları kullanmalarını dile getirdik. İkili iş ilişkilerimizi artırmak için buradayız ve MÜSİAD İzmir üyelerini salgın sonrasında Buraimi'yi daha iyi tanımaya ve iş imkanlarımızı yerinde görmeye davet ediyoruz. İzmir'de bizi güzelce misafir etmesinden dolayı başta Sn. Başkan Bilal Saygılı ve MÜSİAD ailesine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıda, Tunus İzmir Fahri Konsolosu Sabuhi Attar da, Umman Sultanlığı Al Buraimi yatırım fırsatlarını anlattı. Program soru-cevap ve hediye takdimi ile sona erdi. - İZMİR