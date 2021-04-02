MÜSİAD İzmir'de yeni dönem başladı - Son Dakika

MÜSİAD İzmir'de yeni dönem başladı

02.04.2021 13:04
MÜSİAD İzmir'de yeni dönem başladı, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, 23. olağan genel kurul toplantısı sonrası Başkan Bilal Saygılı yönetiminde ilk toplantısında, yeniden yapılanma sürecini ve 2021-2023 dönemine ilişkin yeni hedefleri açıkladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, 23. olağan genel kurul toplantısı sonrası Başkan Bilal Saygılı yönetiminde ilk toplantısında, yeniden yapılanma sürecini ve 2021-2023 dönemine ilişkin yeni hedefleri açıkladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, 16 Mart'ta gerçekleştirdiği 23. olağan genel kurulu sonrasında, gençleşen yeni yönetim kurulu ile ilk toplantısını gerçekleştirdi.

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı başkanlığında yapılan toplantıda, yeniden yapılanma sürecinde görev dağılımı, yeni komitelerin oluşturulması ve 2021-2023 dönemine ilişkin yeni hedefler değerlendirildi.

Yönetim kurulu toplantısındaki konuşmasında, İzmir istihdamına katkıda bulunmayı sürdüreceklerini belirten MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, iki yıl devam edecek yeni dönem hedeflerini üyelere anlattı.

"10 bin kişilik ilave istihdam sağlayarak 60 bin kişiye yükseltmeyi hedefliyoruz"

Saygılı, "MÜSİAD İzmir ailesi olarak şu anda 50 bin kişilik istihdam sağlayan yapımızı, 10 bin kişilik ilave istihdam sağlayarak 60 bin kişiye yükseltmeyi hedefliyoruz. Mevcutta bin 630 işletmeyi temsil ediyoruz. İşletme sayımızın da üye artışımıza paralel olarak 2 bin işletme sayısına ulaşmasını hedefliyoruz; ayrıca tüm üyelerimizin ihracat yapmasını sağlayarak, mevcut ihracat yapan üyelerimizin de ihracatlarının arttırılmasını sağlayacağız. MÜSİAD Genel Merkezimizin öncü projelerinden 'Üretim Üsleri' projesini İzmir'imize taşımak istiyoruz. Bu anlamda İzmir'de KOBİ'lerimiz (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) için Üretim ve Hizmet Alanları oluşturmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tüm gücümüzle hizmet etmeye devam edeceğiz"

Bilal Saygılı, "İZKA ve MÜSİAD İzmir iş birliği ile kurumsal kaynak planlaması konusunda yürütmekte olduğumuz İzmir Nitelikli İstihdam Projemiz (İNİP) devam ediyor. Karavan Park projemizi de hayata geçirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Görevi aldığımız tarihten bugüne kadar 112 yeni üye kazanımı ile 320 üyeye ulaştık. Yeni dönem itibari ile niceliği nitelikle birlikte önemseyerek 50 yeni üyeye ulaşmak gayesindeyiz. Gençlik hareketleri ile irtibatlı şekilde çalışma ve faaliyetlerini geliştireceğine inandığımız Genç MÜSİAD, yeni dönemde hem üye sayısını hem de faaliyetlerini arttıracak inşallah. Aynı şekilde MÜSİAD Kadın, girişimci kadınlarımıza yönelik çalışma ve projelerini genişleterek devam ettirecek. Yeni dönemde İzmir'e değer ve güç katan bir sivil toplum kuruluşu olmayı sürdüreceğiz. Rabbimizin izniyle Üreten Güçlü Türkiye yolunda milletimize tüm gücümüzle hizmet etmeye devam edeceğiz. Yeni yönetimimizi tebrik ediyor, MÜSİAD'ımız ve şehrimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Genel merkez yeni yapılanması kapsamında MÜSİAD İzmir Şubesi 2021-2023 döneminde; Markalaşma, Eğitim Mevzuat ve Pazarlama Kurulu, Yerel Yapılanma/Teşkilatlanma Kurulu, Projelendirme ve İş Geliştirme Kurulu ve Global Saha/ Dış İlişkileri Kurulu ve bu kurullarla uyumlu MÜSİAD Akademi, Dijital Dönüşüm, Kobi Geliştirme ve Markalaşma, Akıllı Şehirler ve Şehir Ekonomileri, Gastro Ekonomi ve Türk Mutfağı Sanatları, Lojistikte Yeni Yaklaşımlar ve Yollar, Yurtiçi Yapı Geliştirme ve Projelendirme, İhracatı Geliştirme ve Ticaret Eşleştirme ve Üretim Kümeleri gibi bir çok proje/iş odaklı özel/ihtisas komiteleri oluşturdu. Ayrıca Genç MÜSİAD Komitesinin M. Bilal Kara ve MÜSİAD Kadın Komitesinin Burçin Oğuz başkanlığında yürütüleceği bildirildi. - İZMİR

MÜSİAD İzmir'de yeni dönem başladı
MÜSİAD İzmir'de yeni dönem başladı
MÜSİAD İzmir'de yeni dönem başladı

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, İstihdam, İzmir, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MÜSİAD İzmir'de yeni dönem başladı - Son Dakika


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