MÜSİAD İzmir'den 12 bin aileye Ramazan yardımı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam MÜSİAD İzmir'den 12 bin aileye Ramazan yardımı - Son Dakika

MÜSİAD İzmir'den 12 bin aileye Ramazan yardımı

6 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, hayırsever dernek üyelerinin bağışları ile korona virüs (Covid-19) pandemesinden dolayı zor günler geçiren 12 bin ihtiyaç sahibi aileye erzak yardımında bulunduklarını söyledi.

MÜSİAD İzmir'den 12 bin aileye Ramazan yardımı, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, hayırsever dernek üyelerinin bağışları ile korona virüs (Covid-19) pandemesinden dolayı zor günler geçiren 12 bin ihtiyaç sahibi aileye erzak yardımında bulunduklarını söyledi.


Rahmet ve bereket iklimini yaşadığımız Ramazan ayında korona virüs salgınının etkisini bir nebze olsun azaltmak, bu süreci en az hasarla atlatabilmek amacıyla büyük bir dayanışma ve fedakarlık örneği sergilendiğini belirten MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "Biz de bu hayır yarışına destek vererek, Ramazan erzak yardımlarını ihtiyaç sahibi ailelerle buluşturduk" dedi. Saygılı, zor günler geçiren 12 bin ihtiyaç sahibi aileye erzak yardımında bulunduklarını belirtti.


"Vakit, kardeşliğimizi daha da ileriye götürme zamanıdır"


Başkan Saygılı yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Bizler ülkesine aşık ve tek derdi milletinin istikbali olan işadamları olarak bir yandan üretimin aksamaması adına gayret gösterirken, bir yandan da düzenlediğimiz kampanyalar ile devletimize ve milletimize olan desteğimizi güçlü bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Her zorlukta bir kolaylık ihsan ederek yardımımıza koşan ve 11 ayrın sultanı Ramazan'ı Şerif'te yeryüzünü rahmet esintileriyle dolduran Yüce Rabbimiz; Ramazan'ın alamet-i farikası olan oruç ibadeti ile bizlere birçok faziletin yanı sıra açlık ve acizliği tattırarak muhtaçların halinden anlamayı öğretti. Korona virüs sürecinde maddi sıkıntılar yaşayan vatandaşımızın derdine ortak olmayı, derdini paylaşmayı vazife bildik. Mübarek Ramazan ayında hayırsever üyelerimizin bağışları ve destekleri ile korona virüsten dolayı zor günler geçiren 12 bin ihtiyaç sahibi ailemize en güzel şekilde ulaşan, İzmir Valiliği Vefa Destek Grubu, Türk Kızılayı, İzmir İl Müftülüğü ve birçok sivil toplum kuruluşu aracılığıyla bu yardımların dağıtımını gerçekleştirdik. Desteklerinden dolayı tüm kurum ve kuruluşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hayırlarıyla bu güzelliğe destek olan MÜSİAD üyelerimize bereketli kazançlar diliyorum. Vakit, kardeşliğimizi daha da ileriye götürme zamanıdır. Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi 195. Ayetinde 'Allah yolunda infak edin. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin, kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever' emriyle Yüce Rabbimiz, cimrilik edip Allah yolunda infak etmekten kaçınmanın, hem fert hem de toplum için tehlike oluşturacağını haber vermektedir. Bu bilinçle bugün paylaşmaya, hayırlara vesile olmaya, iyiliğe her şeyden daha çok ihtiyacımız var. Her zor zamanda vatanının ve milletinin yanında olmayı kendine şiar edinen derneğimiz olarak birlik ve beraberlik vurgusuyla üzerimize düşen vazifeyi yapmaya devam edeceğiz." - İZMİR

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 10:53 Kaynak: İHA


Son Dakika

Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti Yeşilçam'ın kötü kraliçesi bakın şimdilerde ne yapıyor! Nikah kıyılırken heyecanlanan ünlü oyuncu Serkan Şenalp adını yanlış söyledi
"Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı" önerisine Ali Koç'tan yanıt: Anlaşıldı         
17:15
16 yaşındaki genç, sokağa çıkma yasağının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu 16 yaşındaki genç, sokağa çıkma yasağının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu         
16:57
RTÜK Başkanı: Sevda Noyan'a verilecek ceza darbecileri sevindirecek bir ceza olmamalı RTÜK Başkanı: Sevda Noyan'a verilecek ceza darbecileri sevindirecek bir ceza olmamalı         
16:54
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Çebi, son durumu hakkında bilgi verdi: Tedavim başladı Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Çebi, son durumu hakkında bilgi verdi: Tedavim başladı         
16:52
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 20'ye yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 20'ye yükseldi         
16:44
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı         
16:25
Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti         
16:24
Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim         
16:23
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi         
16:23
Adım atacak yer kalmadı! Avcılar'daki semt pazarında akıl almaz yoğunluk Adım atacak yer kalmadı! Avcılar'daki semt pazarında akıl almaz yoğunluk         
16:20
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu         
16:19
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi         
15:58
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı         
15:50
Uyarıları dinlemeyen vatandaşlar Bağdat Caddesi'ne akın etti Uyarıları dinlemeyen vatandaşlar Bağdat Caddesi'ne akın etti         
15:49
Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı         
15:48
Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor         
15:46
Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak         
15:34
Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı         
15:30
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti         
15:26
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan koronavirüse yakalandı Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan koronavirüse yakalandı         
15:24
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor         
15:23
Belediyeye ayrılan paydan yapılan kesintiler Komünist Başkan'ın elini kolunu bağladı Belediyeye ayrılan paydan yapılan kesintiler Komünist Başkan'ın elini kolunu bağladı         
15:19
Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı         
14:54
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı         
14:48
Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti         
14:34
Son Dakika: BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL para cezası kesti Son Dakika: BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL para cezası kesti         
14:27
Son dakika: Bedelli askerlikte ilk alım 20 Haziran'da gerçekleşecek, terhisler ise 31 Mayıs'ta başlayacak Son dakika: Bedelli askerlikte ilk alım 20 Haziran'da gerçekleşecek, terhisler ise 31 Mayıs'ta başlayacak         
14:25
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den müjdeli haber: Sıcaklıklarda virüsün bulaşması zorlaşacak Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den müjdeli haber: Sıcaklıklarda virüsün bulaşması zorlaşacak         
14:11
Otellerde zorunlu olan termal kameralarda talep patlaması yaşanıyor Otellerde zorunlu olan termal kameralarda talep patlaması yaşanıyor         
13:53
MHP Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, yasağa rağmen muhtarlarla iftarda buluştu MHP Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, yasağa rağmen muhtarlarla iftarda buluştu         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2020 17:30:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MÜSİAD İzmir'den 12 bin aileye Ramazan yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]