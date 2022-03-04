İzmir'de çocuk evlerine destek protokolü imzalandı - Son Dakika
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İzmir'de çocuk evlerine destek protokolü imzalandı

04.03.2022 10:01
İzmir'de çocuk evlerine destek protokolü imzalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi arasında, çocuk evlerine yönelik destek protokolü imzalandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi arasında, çocuk evlerine yönelik destek protokolü imzalandı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, İzmir Valiliğinde gerçekleştirilen programda, Vali Yavuz Selim Köşger, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nesim Tanğlay ve MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, hazırlanan protokole imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Köşger, devletin koruması altında bulunan çocukların katkı sunan MÜSİAD'a teşekkür etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nesim Tanğlay da çocukların ev ortamında temel ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, "Toplumumuzla iç içe olabilecekleri mahalleler içerisinde çocuklarımızın arkadaşlık, komşulukla mahalle kültürünü, geleneklerimizi ve değerlerimizi yaşayarak öğrenmelerine önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilal Saygılı ise İzmir'de iş dünyasının merkezinde yer alan güçlü bir sivil toplum kuruluş olarak ekonominin gelişimi için verdikleri desteği aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle taçlandırdıklarını kaydetti.

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Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Yavuz Selim Köşger, Çocuk, İzmir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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