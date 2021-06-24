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MÜSİAD İzmir'den Hüsn-i Hat ve Tezhip Sergisi - Son Dakika

MÜSİAD İzmir'den Hüsn-i Hat ve Tezhip Sergisi

24.06.2021 18:24

MÜSİAD İzmir'den Hüsn-i Hat ve Tezhip Sergisi Serginin açılışına katılan Bakan Pakdemirli: "Bunun devamını getirmemiz lazım" Bilal Saygılı: Medeniyeti ihya ve inşa edeceksek;

MÜSİAD İzmir'den Hüsn-i Hat ve Tezhip Sergisi

Serginin açılışına katılan Bakan Pakdemirli: "Bunun devamını getirmemiz lazım"

Bilal Saygılı: Medeniyeti ihya ve inşa edeceksek; bunun yolunun kültür ve sanattan geçtiğini biliyoruz"

İZMİR - MÜSİAD İzmir Şubesi, Manisa Geleneksel Sanatlar Derneği'nin katkılarıyla Hüsn-i Hat ve Tezhip Sergisi açtı. Sergi açılışına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Asya ve Anadolu topraklarında çok önemli eserler bırakmış ecdadın torunları olduklarına vurgulayarak, "Bunun devamını getirmemiz lazım" dedi. MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı da, medeniyetin ihya ve inşa edilmesinin yolunun kültür ve sanattan geçtiğini söyledi.

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği İzmir Şubesi, Manisa Geleneksel Sanatlar Derneğinin katkılarıyla Bilal Saygılı Camii ve Kulliyesi'nde Hüsn-i Hat ve Tezhip Sergisi açtı. Serginin açılışına; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov, Kuzey Makedonya Tarım Bakanı Arnayit Hoca, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve MÜSİAD İzmir Şubesi üyeleri katıldı. Programın başında Kur'anı-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Pakdemirli'den sanata ve sanatçıya sahip çıkma mesajı

Programda konuşan Bakan Bekir Pakdemirli, dünyanın birçok ülkesini ve Türkiye'nin 81 şehrini dolaştığını belirterek, her gittiği şehirde el sanatlarını ve hangi sanatların kaybolmaya yüz tuttuğunu sorduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli, "Maalesef ki el sanatların birçoğu da kaybolmaya yüz tuttu. Halıcılıkla anılan kentlerimiz anılmamaya başladı. Tire'de keçe ustaları vardı onlar da hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Bunun için mücadele vermemiz lazım. Parayla ölçülemeyecek bu şeyleri ileride milyonları önüne yığsanız bile bunları yaptıracak kimseyi bulamadığınız zaman her şey için çok geçmiş olacak. Sanata ve sanatçıya sahip olmamız lazım" dedi.

"Bunun devamını getirmemiz lazım"

Bakan Pakdemirli, "MÜSİAD üye sayısıyla ve iş yeri sayısıyla bana gör Türkiye'nin en önemli kurumlarından bir tanesi. Bizim de MÜSİAD ile çok yakın çalışmamız var. Tarımsal desteklerin birlikte anlatılması, pazarlanması ve çiftçiye götürülmesi anlamında da çok ciddi bir şekilde MÜSİAD'ın temsilciliklerini de kullanıyoruz. Akıllık Tarım Kenti projesinden onlarla beraberiz. Bugünün konusu olan Hüsn-i Hat ve Tezhip Sanatları, bana göre medeniyetin, nezaketin ve zarafetin ifadesi. En güzel en güzide İslam sanatları arasında bir tanesi. Biz binlerce yıldır hem Asya hem Anadolu toprakların çok önemli eserler bırakmış ecdadın torunlarıyız. Bunun devamını getirmemiz lazım. Sanatımız, sanatseverlerimiz ve kültürümüz adına serginin hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Bilal Saygılı: "Medeniyeti ihya ve inşa edeceksek; bunun yolunun kültür ve sanattan geçtiğini biliyoruz"

MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı ise böyle bir sergiye ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Bilal Saygılı, "Türk-İslam medeniyetinin iziyle yoğrulan muhteşem bir coğrafya içerisinde yaşıyoruz. Bu doğrultuda hep birlikte bize ait medeniyeti ihya ve inşa edeceksek; bunun yolunun mutlaka kültür ve sanattan geçtiğini biliyoruz, bilmemiz gerekir. MÜSİAD olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar ülkemizin gücüne güç katmaya, ekonomimize daha fazla katkı sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bizim doğal görevimiz olan kültürel değerlerimizin yaşatılmasına yönelik faaliyetlerde bulunuyoruz. İslam sanatını yakından tanımak, onu yaşamak için bir fırsat olduğunu düşündüğümüz bu sergimizin düzenlenmesinde emeği geçen Manisa Geleneksel Sanatlar Derneği sanatçılarına, hattatlarımıza ve müzehhiplerimize canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Köşger: "Yapılan icraat her türlü takdirin fevkindedir"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de, medeniyetin sanatsız olmasının mümkün olmadığını vurgulayarak, "MÜSİAD ülkemizin bağrından kopmuş iş adamlarımızın, onların bizim kendi kökümüzden gelen sanata sahip çıkıyor olması her türlü takdirin fevkinde. Yapılan icraat her türlü takdirin fevkindedir, kendilerini alkışlıyoruz. Biz kendine özgü medeniyeti olan bir milletiz. Zaman zaman çeşitli varyasyonlar yapmakla birlikte kendi özümüze sahip çıkmak durumundayız. Biz kendi özümüze sahip çıkarsak dünyaya söyleyeceğimiz orijinal sözler olacak. Oraya dönmemiz lazım. Bizim balkanlardan Orta Asya'ya kadar çil çil kubbeler serpen medeniyetimiz bu sanatkarların omuzları üzerinde yükseldi. O anlamda burada sahip çıkılan ve iltifata tabi tutulan sanatı ve sanatçıları değerli buluyorum. Bu işi yapanlara teşekkür ediyorum" dedi.

MÜSİAD İzmir'den Hüsn-i Hat ve Tezhip Sergisi
MÜSİAD İzmir'den Hüsn-i Hat ve Tezhip Sergisi
MÜSİAD İzmir'den Hüsn-i Hat ve Tezhip Sergisi
MÜSİAD İzmir'den Hüsn-i Hat ve Tezhip Sergisi

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Manisa, İzmir, Asya, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel MÜSİAD İzmir'den Hüsn-i Hat ve Tezhip Sergisi - Son Dakika


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