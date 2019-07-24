MÜSİAD İzmir'den İl Sağlık Müdürüne hayırlı olsun ziyareti

İzmir İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleşen ziyarette MÜSİAD İzmir Şubesi Yönetim ve Sağlık Sektör Kurulundan oluşan MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı başkanlığındaki heyet, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop'a hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Ziyarette konuşan MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, ilimizdeki kamu kurumları ile işbirliği içerisinde bulunduklarını belirterek, iş dünyasının sorunlarına çözüm üretme noktasında İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişim halinde olmalarının kendileri açısından çok önemli olduğunu ifade etti. MÜSİAD'ın en önemli amaçlarından birinin sanayici ve iş adamlarından oluşan üyelerinin işlerini geliştirmeleri olduğunu kaydeden Saygılı, İl Sağlık Müdürlüğünün de topluma önemli katkılar sunduğunu söyledi. Sağlık sektörünün insanların hayatında çok önemli yer tuttuğunu belirten Saygılı, "Sağlık sektörü, herkes için hayati önem taşıyan kurumlardan birisidir. Bu anlamda buradaki hizmetlerin daha verimli yapılması hayati önem taşımaktadır. Bu hizmetlerin yapılmasında başarılı çalışmalar yapan ve bir süre önce göreve başlayan İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop'a başarılı çalışmalar diliyorum" dedi.

İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop da MÜSİAD'ın ülkemizde tanınan, aktif Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi dünyasına yön veren bir sivil toplum örgütü olduğunu dile getirerek, İl Sağlık Müdürlüğü olarak MÜSİAD ile güzel işbirlikleri içinde olacaklarını söyledi. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Öztop, "Gerektiğinde İlimizin sağlık alanında olan ihtiyaçlarını istişare içinde tespit edip bakanlığımızdan taleplerde bulunuyoruz. Taleplerimizin karşılanması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu noktada sizlerin desteğini alarak da memleketimize ve halkımıza daha faydalı işler yapacağımıza inanıyorum" dedi.