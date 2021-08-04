MÜSİAD İzmir'den Kızılay'a kan bağışı - Son Dakika

MÜSİAD İzmir Şubesi son zamanlarda azalan kan bağışına dikkat çekmek amacıyla kampanya düzenledi. Kan bağışı yapan MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı, kan bağışının insan hayatının önemine dikkat çekerek, "Bütün vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum" dedi.

Pandemi ve sıcak havalar nedeniyle kan bağışları ciddi oranda azaldı. Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi de kan bağışına dikkat çekmek ve destek olmak amacıyla kan bağışı etkinliği gerçekleştirdi. Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezinde düzenlenen programda MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı ve MÜSİAD İzmir Şubesi üyeleri, sedyelere uzanarak kan bağışında bulundu.

"Gönüllü kan bağışçısı bulmakta çok zorlanıyoruz"

Etkinlikte konuşan Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Gökay Gök, Kızılay olarak önemli görevlerinden birinin ulusal güvenlik kan programı olduğunu belirterek, "Şu anda sıkıntıdayız. Gönüllü kan bağışçısı bulmak konusunda çok sıkıntı çekiyoruz. Bizim sorumlu olduğumuz Manisa, Aydın ve İzmir illerinde kan kullanan 95 hastanenin kanını temin etmekte çok zorlanıyoruz. Pandemi ve sıcaklık nedeniyle vatandaşların belki de bir psikolojik nedenle en önemli vatandaşlık görevlerinden biri olan kan verme işini görevini ertelemekteler. Merkezlerimiz güvenli, günde iki defa dezenfekte edilmekte. Pandemi tedbirleri eksiksiz olarak uygulanmakta. Sıcaklara bağlı olarak da vatandaşlarımız kan bağışını erteliyor ama fatura tüm hastanelerdeki hasta ve hasta yakınlarına çıkıyor. Gönüllü kan bağışçısı bulmakta çok zorlanıyoruz. Bulamadığımız için de belki de bazı ameliyatlar erteleniyor. Bunları yaşamamak için özellik Ağustos ayında 18 ile 65 yaş arasındaki tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum" dedi.

Gökay Gök, her kan bağışı sonrasında bağışçı adına bir fidan dikildiğini söyleyerek, sıkıntılı günlerde kendilerine destek veren MÜSİAD İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'ya ve üyelere teşekkür etti.

Saygılı'dan kan bağışı çağrısı

MÜSİAD İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da çalışmalarından dolayı Dr. Gökay Gök'e teşekkür ederek, "MÜSİAD olarak her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olmaya çalıştık. Her konuda çalışmaya devem ediyoruz ve edeceğiz. 28 Temmuz Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangınları hepimizin ciğerini yakmaya devam ediyor. Birçok ilde yangınlar söndürülmüş olsa bile hem şehitlerimizin olması, vefat edenlerimizin olması ve yangınlarda felaketzedelerin yaşamış olduğu kan ve benzeri ihtiyacının bulunmasının dışında, Türkiye'deki bütün insanlarımızın Ağustos ayında kan ihtiyacının en yukarıda hissedildiği bir dönem yaşamaktayız. Bizi işadamları olarak Türk Kızılayı'nın yanında bulunduğumuz gibi bugün de olduğumuzu göstermek istedik. Bir kanın en az üç kişiye hayat verebildiğini biliyoruz. Ağustos ve Eylül ayları bizim için önemli aylar. Bütün vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR