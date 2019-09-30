Son Dakika Haberleri: MÜSİAD İzmir'den Kızılay'a kan desteği
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MÜSİAD İzmir'den Kızılay'a kan desteği

19 dakika önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, kan bağışına destek vermek ve kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğu konusunda farkındalık uyandırmak amacıyla kan bağış kampanyası düzenlendi.

MÜSİAD İzmir'den Kızılay'a kan desteği, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, kan bağışına destek vermek ve kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğu konusunda farkındalık uyandırmak amacıyla kan bağış kampanyası düzenlendi.


Üye iş yerinde kan bağışı kampanyası düzenleyen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi'nin kan bağış desteği devam ediyor. Bu kapsamda MÜSİAD İzmir, Kemalpaşa'da Çiçek Salamura A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Elçiboğa'nın ev sahipliğinde güvenli kan teminine katkı sağlamak amacıyla etkinliğe imza attı. Etkinliğe katılanlar kan bağışında bulundu.


Kampanya hakkında bilgi veren Başkan Yardımcısı Gökhan Temur, "Sivil toplum kuruluşu olmanın verdiği sorumluluktan hareketle üyelerimizin ve üye firma çalışanlarımızın katılımlarıyla Türk Kızılay'ı iş birliğinde belli dönemlerde kan bağışı kampanyası gerçekleştirmeye devam ediyoruz" dedi.


Aydın Elçiboğa ise şöyle konuştu:


"Bu sosyal sorumluluk projesi duyarlılığını toplumun bütün katmanlarına yaymamız lazım. Bir kişinin kanı üç kişinin canını kurtarıyor. Tüm çalışanlarımıza da kampanyamıza destek verdikleri için teşekkür ederim." - İZMİR

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Kızılay, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:39 Kaynak: İHA
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